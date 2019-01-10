搶攻寒假漫迷市場　台北動漫節這款超狂外套讓你化身桐人

▲ 一年一度的台北動漫節即將在 1 月 19 日起，假南港展覽館一連展出 5 天。（圖／記者樓菀玲攝，下同）



記者樓菀玲／台北報導

一年一度的台北動漫節即將在 1 月 19 日起，假南港展覽館一連展出 5 天，中華動漫出版同業協進會表示，今年總共有 500 攤位、約 65 家廠商參展，A、B舞台約達 35 場活動，共計有 22 位國內外名師、2 位日本聲優、1 位動畫製作、19 組日本偶像團體來台會粉絲。

動漫節「ICHIBAN JAPAN 日本館」舞台準備了 16 組共 40 多位表演者輪番上陣，卡司包含軟萌女團、舞台劇演員、甜美聲優、實力唱將還有超狂 DJ，其中 AKB48 旗下子團「AKB48 Team 8」，也將受邀來台演出。

近年來周邊商品商機熱，尖端出版將在今年的動漫節當中推出 5 款抽獎遊戲，一抽大約落在新台幣 100 至 200 元左右，獎品內容從周邊商品到最大獎 PS4、Switch 都涵蓋在內，企劃宣傳主任劉宜蓉表示，今年尖端攤位規模和去年相同，為了因應此次抽獎活動規劃，特別將一半的展區劃分為周邊區，期望能夠帶動買氣。

▲ 各家大廠均在本次動漫節當中，推出相關主力商品，搶攻寒假漫迷商機。



幾乎每次開展都讓現場大排長龍的木棉花，也在今年推出 7 款限量福袋商品，且為因應消費者喜好，近幾年來陸陸續續推出多樣「實用款」商品，從行李箱、背包、耳機到藍牙喇叭⋯⋯等等，可以明顯看出近年消費者對於周邊精品的偏好，木棉花企宣鄭彩蓮也表示，預期本次所銷售的福袋商品將會很快銷售一空。

▲ 木棉花推出《刀劍神域》桐人外套，拉鍊拉上可以看到印有角色圖樣的黑色網布。



▲ 近幾年來非常熱門的《進擊的巨人》，木棉花為此推出後背包商品。

台灣角川因應動漫節祭出大量優惠，凡是消費滿 420 元，即贈送「20 週年紀念 AR 透卡」一份，而消費滿 900 元，即贈送「20 週年紀念大提袋」乙只。展場折扣部分，除了特裝版、套書、福袋商品依現場標價不折扣，所有首賣書籍新品皆為 9 折優惠，非首賣書單件結帳即享 85 折優惠。

▲ 台灣角川推出《狼與辛香料》漫畫特裝版，現場購買有機會可抽限量簽名版。



▲ 此外還有特殊 AR 透卡，下載 APP 掃描卡片之後，即可出現拍照特效。

群英社也在今年的動漫節當中，因應即將上映的《LoveLive! Sunshiune!!》劇場版，特別規劃了許多實境拍照區，讓到場粉絲得以和角色看板一同合照，該社行銷業務林言禪指出，對於接下來即將上映的劇場版，預期票房將會比先前所上映的《LoveLive!》劇場版還要更好。

▲ 群英社因應即將上映的《LoveLive! Sunshiune!!》劇場版，特別規劃了許多實境拍照區，上圖為現場銷售的立牌商品。