抗議聯賽不正　J Team無限期退出GSC賽事

記者樓菀玲／台北報導

日前 J Team 傳出五名先發選手：Yuzon、Neil、Star、Winds 以及 Benny 全數轉至 MAD TEAM，對於才剛拿下 AIC 世界冠軍的 J Team 來說，冠軍陣容在短短不到一個月的時間全數離開，這樣的現象實在異常，如今 J Team 在本日對外發出聲明，基於對聯盟規章的不健全與偏袒，J Team 決定無限期退出 GSC 聯賽。

J Team 首先感謝各位粉絲這段時間以來對 Team傳說對決電競戰隊的關注，杰藝文創於 2017 年 7 月成立 J Team《傳說對決》職業電競戰隊，努力經營訓練並投入人力與物力，終於 2018 年末時開花結果，取得世界冠軍的佳績。

J Team 表示：「但由於近日發生的一些重要事件，暴露出 GCS 聯盟規章的不健全與偏袒作為，幾經考量，杰藝文創即日起宣布將無限期退出 GCS 聯賽。GCS 職業聯賽在台灣是一個很年輕的電競賽事，我們雖理解官方仍在摸索健全賽事體制，但面對所有曾經為傳說對決賽事努力的選手、後勤團隊、合作夥伴、甚至是在背後無條件支持的粉絲，我們不該、也不能接受 GCS 官方任何不公、偏祖與任意修改聯盟規章的作為。」

「電子競技本該是公平且熱血的運動，很遺憾的，杰藝文創必須在此宣布退出 GCS 職業聯賽，直到 GCS 聯盟回歸到透明、健康的賽事環境為止。最後再次感謝所有一直以來支持 J Team《傳說對決》戰隊的粉絲們以及合作夥伴。杰藝文創將秉持初心，對於電競投入的熱血將不會停止，未來仍會繼續為了台灣的電競圈繼續努力奮鬥。」