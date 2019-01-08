多益網絡首度參加2019台北電玩展　多款新作現場開放體驗

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多益網絡今（1/8）日宣佈，將首次參加 2019臺北國際電玩展，本次展會，多益網絡以「虛擬的遊戲，真實的幸福」為主題，攜旗下多款精品遊戲赴約，回歸遊戲本真。屆時廣大遊戲玩家可前往臺北世貿一館A116展臺，體驗一場前所未有的遊戲快樂之旅。

多益網絡自2006年創立至今，始終堅持自主研發與自主運營相結合的模式，直接觸及產品研發和市場使用者帶來的相互支持與回饋機制，不僅幫助多益建立起完整的研發和運營體系，也為遊戲和玩家的匹配度得到更高效的保障。

在這樣的研運機制下，多益網絡在社交策略回合領域上打造了兩大里程之作——「夢想世界」與「神武」兩大系列IP。即將到來的TGS首秀，兩大經典IP旗下的產品亦將重磅亮相，包括已在中國大陸市場大獲成功的回合冒險社交手遊《夢境》和《夢想世界》。巔峰回合戰鬥玩法、即時互動場景、多元社交系統等，多益網絡將為MMORPG同好帶來非同一般的遊戲體驗。

除了自有原創IP的精細打磨外，2018年多益網絡還在多品類遊戲佈局上頻頻發展，並收穫碩果累累，其中佼佼者包含了此次TGS首秀的另兩款精品之作——絕美冒險沙箱《傳送門騎士》與異世界都市幻想手游《阿卡夏之眼》。

《傳送門騎士》在2017年由多益網絡代理引進，憑藉出色的遊戲品質在Steam和WeGame兩大遊戲平臺雙雙斬獲80%以上好評；2018年7月，《傳送門騎士》手遊在iOS平臺上線，並獲得蘋果的多方位推薦。隨後在港澳臺推出，先後獲得了谷歌推薦以及榮登APP STORE冒險類遊戲TOP5。憑藉多益網絡在手遊和網遊研發方面的深厚積累，《傳送門騎士》這款根植於PC的單機沙箱遊戲在移動平臺與網遊世界釋放了全新生命力。

《阿卡夏之眼》是多益網絡即將推出的異世界都市幻想動作手遊新品。儘管遊戲未正式上線，但此前放出的官宣影片中精美細膩的3D畫面和頗為突出的打擊感，引發眾多玩家期待。此次參展TGS，《阿卡夏之眼》將正式開放遊戲預約。

作為中國少數堅持自主研運的遊戲廠商，多益網絡除了精心打磨遊戲品質及大膽突破創新玩法之外，也同樣重視玩家在虛擬遊戲世界中因交際而產生的社交認同感。得益於多益網絡的強社交產品屬性，玩家在虛擬世界中不斷延伸著關於友情、愛情等不同情感聯繫，在享受高品質遊戲體驗的同時，也收穫了滿滿的情感幸福。「虛擬的遊戲，真實的幸福」，此次多益網絡參展TGS的主題精確詮釋了以社交為切入點的虛擬與現實互通的玩家關係。

除了為此次參展精心準備的豪華遊戲產品矩陣，多益網絡還將在現場帶來奪寶大作戰、網紅表演等各式各樣互動活動與周邊好禮，詳細內容將陸續釋出，敬請期待。

展會資訊：2019臺北國際電玩展

展覽時間：2019年1月25日（五）至1月28日（一）上午10時至下午6時

展覽地點：臺北世貿展覽一館（臺北市信義路五段5號）

攤位號碼：A116