ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲種子《封印者M》公測開跑　體驗暢快打擊零延遲快感

手機遊戲,遊戲種子,封印者M（圖／遊戲種子提供）

記者樓菀玲／台北報導

由遊戲種子代理的超世代動作手遊《封印者M》，今日正式啟動公測，這款充滿都市風格的異能激鬥遊戲，在限量封測期間獲得玩家熱烈迴響，豐富的人物角色與換裝系統、華麗的連續技能及空中戰鬥，都帶給玩家不同以往的強烈感官震撼，官方表示台港澳作為全球首發的前哨站，營運團隊火力全開備妥各種遊戲內贈禮，要讓玩家收穫滿滿、體驗快感零延遲的超能打擊。

《封印者M》故事背景為次元獸入侵的異世界，玩家在遊戲中化身指揮官統領封印者小隊，在恐懼絕望的末日之世，守護城市及人類的最後希望。以激爽戰鬥模式為特點的《封印者M》，讓玩家在各種連斬突襲、閃避攻防、EX奧義大招中突破各種關卡、解鎖遊戲角色，繼而透過簽約取得具備各種不同能力背景的封印者，打造自己的專屬小隊。遊戲中即時互動的作戰系統通知介面，讓指揮官可透過簡訊發送與封印者小隊成員私信互動，增進感情提升親密度。

手機遊戲,遊戲種子,封印者M（圖／遊戲種子提供）

在遊戲中最受玩家喜愛的角色「緹娜」是以出廠年份計算為八歲的冷血機器人，超萌的外表與持槍展現強大遠距離攻擊火力的強烈反差，深深吸引著玩家。官方特地以「緹娜」為主角推出公測開服限時活動「封印計畫」，玩家只要在開服期間連續七日登入遊戲完成指定任務，即可領取包括超能結金、金幣、補給券、禮品券等各種豐富獎勵，並於最終獲得最大獎勵「限定版寵物緹娜」。

除了精彩的開服活動提供限定獎勵外，《封印者M》的日常活動中也充滿各種精彩任務，如：可組隊挑戰任務的「平原之門」、逐步突破樓層摘星的「兔醬的請求」、可取得神秘道具的限時關卡「巨獸入侵」、高等級組隊任務「列車巡禮」。而其中最特別的「巨獸入侵」於每日晚間八點至八點十分，限定開放十分鐘，在巨獸入侵戰開始前，Union組織會將補給箱發給指揮官，補給箱內充滿各種神秘道具，能讓指揮官在戰鬥中獲得最大幫助，每日活動結束後，也會按照指揮官對巨獸傷害的排行發放獎勵，成功擊敗巨獸更將獲得額外獎勵。擊退巨獸守衛城市的超能快感，將讓玩家在《封印者M》中點燃前所未有的戰魂爆發力。

關鍵字：手機遊戲遊戲種子封印者M

推薦閱讀

遊戲種子《封印者M》公測開跑　體驗暢快打擊零延遲快感

《鬥陣特攻》全新官方小說「守護者」證實士兵76為同志

還得再多等 《生死格鬥6》宣布延期兩週

PS4衝年末假期銷量 全球銷量突破9,160萬台

微星發表全新GS75 全系列電競筆電搭載GeForce RTX顯卡

MS怪獸與NOVA ESPORTS成立新公司　專攻戰隊管理與實況經紀

《傳說對決》SMG先發五人全離隊　海牛：1/11公布新動向

重新定義高階VR體驗　HTC今年CES推新品「VIVE COSMOS」

征服南北極上市櫃董事長第一人　劉柏園：用行動鼓勵年輕人做大事

時代終結！AHQ《英雄聯盟》選手西門夜說、小夜夜決定退役

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《進擊的巨人》漫畫家諫山創結婚

AHQ選手西門夜說、小夜夜退役

中價位顯卡NVIDIA RTX 2060問世

《FF14》4.5更新將實裝「麻將」

台製內褲大戰遊戲將登Switch

《傳說對決》SMG先發五人全離隊

沒人玩的Wii U最高已經漲兩倍

Niantic募資1.9億美元開發哈利波特手遊

米津玄師3月即將來台開唱

任天堂2018年靠手遊海撈107億元

最新新聞

遊戲種子《封印者M》公測開跑

《鬥陣特攻》小說證實士兵76為同志

《生死格鬥6》宣布延期兩週

PS4全球銷量突破9,160萬台

微星發表全新電競筆電搭載新系列顯卡

MS怪獸與NOVA ESPORTS成立新公司

《傳說對決》SMG先發五人全離隊

HTC今年CES推VR新品「VIVE COSMOS」

劉柏園：用行動鼓勵年輕人做大事

AHQ選手西門夜說、小夜夜退役

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366