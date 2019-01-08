遊戲種子《封印者M》公測開跑　體驗暢快打擊零延遲快感

記者樓菀玲／台北報導

由遊戲種子代理的超世代動作手遊《封印者M》，今日正式啟動公測，這款充滿都市風格的異能激鬥遊戲，在限量封測期間獲得玩家熱烈迴響，豐富的人物角色與換裝系統、華麗的連續技能及空中戰鬥，都帶給玩家不同以往的強烈感官震撼，官方表示台港澳作為全球首發的前哨站，營運團隊火力全開備妥各種遊戲內贈禮，要讓玩家收穫滿滿、體驗快感零延遲的超能打擊。

《封印者M》故事背景為次元獸入侵的異世界，玩家在遊戲中化身指揮官統領封印者小隊，在恐懼絕望的末日之世，守護城市及人類的最後希望。以激爽戰鬥模式為特點的《封印者M》，讓玩家在各種連斬突襲、閃避攻防、EX奧義大招中突破各種關卡、解鎖遊戲角色，繼而透過簽約取得具備各種不同能力背景的封印者，打造自己的專屬小隊。遊戲中即時互動的作戰系統通知介面，讓指揮官可透過簡訊發送與封印者小隊成員私信互動，增進感情提升親密度。

在遊戲中最受玩家喜愛的角色「緹娜」是以出廠年份計算為八歲的冷血機器人，超萌的外表與持槍展現強大遠距離攻擊火力的強烈反差，深深吸引著玩家。官方特地以「緹娜」為主角推出公測開服限時活動「封印計畫」，玩家只要在開服期間連續七日登入遊戲完成指定任務，即可領取包括超能結金、金幣、補給券、禮品券等各種豐富獎勵，並於最終獲得最大獎勵「限定版寵物緹娜」。

除了精彩的開服活動提供限定獎勵外，《封印者M》的日常活動中也充滿各種精彩任務，如：可組隊挑戰任務的「平原之門」、逐步突破樓層摘星的「兔醬的請求」、可取得神秘道具的限時關卡「巨獸入侵」、高等級組隊任務「列車巡禮」。而其中最特別的「巨獸入侵」於每日晚間八點至八點十分，限定開放十分鐘，在巨獸入侵戰開始前，Union組織會將補給箱發給指揮官，補給箱內充滿各種神秘道具，能讓指揮官在戰鬥中獲得最大幫助，每日活動結束後，也會按照指揮官對巨獸傷害的排行發放獎勵，成功擊敗巨獸更將獲得額外獎勵。擊退巨獸守衛城市的超能快感，將讓玩家在《封印者M》中點燃前所未有的戰魂爆發力。