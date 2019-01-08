PS4衝年末假期銷量 全球銷量突破9,160萬台

記者周之鼎／台北報導

Sony 今（1/8）日在SCE展前宣布PlayStation 4新的銷售里程碑，PS4總銷量已經突破9160萬台。若銷售動能不減，今年有望突破1億台大關。

依據Sony最新提供的數據顯示，截至2018年12月31日為止，PS4 售至消費者的全球累計實銷超過9,160萬台。其中在2018年末假期間（2018/11/19~2018/12/31），PS4 於全球實銷超過560萬台。除此之外，2018年末假期PS4遊戲全球實銷超過5,070萬片。截至2018年12月31日為止，全球PS4遊戲累計售出8億7千6百萬片。而截至2018年11月25日為止，於2018年9月發售的 《漫威：蜘蛛人》於全球已銷售超過900萬片。

Sony Interactive Entertainment 總裁暨CEO小寺剛表示：「由於我們的粉絲在年末假期間的持續支持，PS4 銷量在全球已達到9,160萬台。我們也很高興宣布PlayStation Network的每月活躍用戶繼續呈現強勁增長，截至2018年11月底已超過9,000萬。我要向全球熱情的玩家社群和我們的合作夥伴表達最深切的謝意，感謝他們幫助我們實現這些里程碑。今年，我們將用備受期待並僅可在 PS4 上實現的遊戲陣容，為粉絲帶來更多更棒的體驗。在展望下一個 PS4 里程碑的同時，SIE將繼續發展並進一步擴展平台，為全世界提供最佳的互動娛樂體驗。」