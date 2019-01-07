智冠科技攜手高雄市新興高中產學合作推動音樂教育

記者周之鼎／台北報導

智冠科技上週五（1/4）與高雄市立新興高級中學簽署合作備忘錄，宣示共同栽培青年音樂人才，未來將透過各類型的產學合作，擴大音樂人才培育效益，打造南台灣音樂產業新基地，成為青年學子就業的搖籃。新興高中江春仁校長、高中部家長會莊文超會長也帶領音樂班師生實地走訪智冠高雄音樂製作中心。

智冠科技表示，成立35年來深耕遊戲產業，對遊戲音樂擁有深厚的創作底蘊，曾參與包含經典單機遊戲《金庸群俠傳》、《天龍八部》、《鹿鼎記》，線上遊戲《中華英雄Online》、《真古龍群俠傳Online》以及手機遊戲《吞食天地S》、《我的英雄夢GO》、《萬王之王3D》等多款遊戲背景音樂、音效、配樂製作。為追求高品質的音樂創作，智冠於2010年挹注數千萬在高雄打造東南亞最大的數位同步錄音室「高雄音樂製作中心」，可容納百人以上合唱團、交響樂團還能同步進行錄音，希冀帶動高雄音樂領域發展並嘉惠南部的音樂人才。

高雄市新興高中國中音樂班成立至今屆滿35年，已成為南台灣首屈一指的音樂班。秉持著對音樂教育的使命及師生家長共同努力支持下，於107年度成立高中部音樂班，有別於傳統音樂教育，給予學生更專業以及全方位的古典與應用音樂藝術教育。江春仁校長期許學生們能夠經由智冠豐富的產學資源與經驗加速學習成效，實務學習與業界接軌，為音樂專業再上一層樓。