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智冠與高雄市新興高中產學合作　推動音樂教育培育人才

智冠與高雄市新興高中產學合作　推動音樂教育培育人才（圖／智冠科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

智冠科技與高雄市立新興高級中學簽署合作備忘錄，宣示共同栽培青年音樂人才，未來將透過各類型的產學合作，擴大音樂人才培育效益，打造南台灣音樂產業新基地，成為青年學子就業的最佳搖籃。新興高中江春仁校長、高中部家長會莊文超會長也帶領音樂班師生實地走訪智冠高雄音樂製作中心，深入遊戲音樂的製程。

智冠科技成立35年來深耕遊戲產業，對遊戲音樂擁有深厚的創作底蘊，曾參與包含經典單機遊戲《金庸群俠傳》、《天龍八部》、《鹿鼎記》，線上遊戲《中華英雄Online》、《真古龍群俠傳Online》以及手機遊戲《吞食天地S》、《我的英雄夢GO》、《萬王之王3D》等多款遊戲背景音樂、音效、配樂製作。為追求高品質的音樂創作，智冠於2010年挹注數千萬在高雄打造東南亞最大的數位同步錄音室「高雄音樂製作中心」，可容納百人以上合唱團、交響樂團還能同步進行錄音，希冀帶動高雄音樂領域發展並嘉惠南部的音樂人才。

智冠與高雄市新興高中產學合作　推動音樂教育培育人才（圖／智冠科技提供）

 高雄市新興國中音樂班成立至今屆滿35年，已成為南台灣首屈一指的音樂班。秉持著對音樂教育的使命及師生家長共同努力支持下，於107年度成立高中部音樂班，有別於傳統音樂教育，給予學生更專業以及全方位的古典與應用音樂藝術教育。江春仁校長期許學生們能夠經由智冠豐富的產學資源與經驗加速學習成效，實務學習與業界接軌，為音樂專業再上一層樓。

智冠科技王俊博董事長有感於近年來遊戲及多媒體相關產業的蓬勃發展，使得音樂人才需求持續擴大，很高興本次產學合作將資源引進學校，希望透過智冠「高雄音樂製作中心」專業的錄音室設備，以及多年的音樂創作能量，培育數位娛樂之音樂專業人才，同時也能促進台灣數位內容產業多元化的發展。智冠科技文化藝術基金會也將提供獎學金給予新興高中音樂班為音樂教育盡一份淺薄的心力。

智冠與高雄市新興高中產學合作　推動音樂教育培育人才（圖／智冠科技提供）

關鍵字：智冠科技

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