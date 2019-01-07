航海王領軍！東立公開台北國際動漫節主打新書

記者周之鼎／台北報導

2019年第7屆國際動漫節已進入最後倒數階段，東立也於今（1/7）日公開讀者們最期待的新書清單！本次主打新書種類豐富，從BL系列、漫畫、畫冊到日本小說、國人原創小說皆有強作。其中最受注目的是BL界後起新秀‧緋汰しっぷ老師與暢銷作者‧羽純ハナ老師的新作《高感度玩物》與《心醉神迷的齒痕》，以及2019年「這本BL不得了」第3名的《酒與菸》。三本書都兼具深刻劇情與唯美畫技，也是推薦給腐男女讀者們的首選之作。

年漫畫方面，則有《ONE PIECE～航海王～》的衍生作《向『航海王』學習成立最強工作團隊的方法》，此書將透過最強的航海王團隊，教導讀者如何改善人際關係與工作環境。同時收錄單行本各回扉頁的《ONE PIECE DOORS!航海王扉頁大全》，也是航海王粉絲引頸期盼的書。另外還有改編動畫造成大迴響的《工作細胞》之衍生作《工作細菌》，其同樣以生動擬人角色，呈現體內細菌的活動模式，是適合男女老少的佳作！少女漫畫部份，主打作品為1980年代的巔峰《雙星奇緣愛藏版》，以書盒版形式重現經典，收藏價值也更加提升。最後，全民漫畫系列中，則有從Twitter 連載開始爆紅的超人氣作品《小狸貓和小狐狸》，故事雖然只是兩隻動物的搞笑日常，卻讓不少人著迷。

人氣日本輕小說《不正經的魔術講師與禁忌教典》、《精靈使的劍舞》最新集都將推出會場限定版，限量販售再加上超豪華附錄，是動漫節首要搶購目標！而由希萌創意「台灣傳統小吃擬人化」企劃改編、結合在地文化與美少女形象的《食用系少女～不快點吃的話會融化唷❤》，以及由知名偵探遊戲改編成的《鎮山：罪之眼》，這兩部國人小說也是本次重點書之一。另外還有其他更多新書，都將在動漫節隆重登場。