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台北電玩展電競星光大道資格賽本週六火熱登場

記者周之鼎／台北報導

智冠旗下一帆數位首度與台北市電腦商業同業公會合作，於「2019台北國際電玩展Taipei Game Show」帶來全新電競賽事《TGS電競星光大道》，以人氣線上遊戲《爐石戰記》、《鬥陣特攻》、《決勝時刻：黑色行動4》、《競速空間：賽車體驗》為比賽項目，本週六（1/5）起將進行一連3週激烈的資格賽對決，順利取得決賽門票的玩家將可站上《TGS電競星光大道》，在台北國際電玩展舞台一決高下。

《爐石戰記》採取個人單淘汰賽，分為海選賽、八強賽、四強賽及冠軍賽，其中海選賽及八強賽為線上賽，本週日（1/6）率先進行海選賽，八強賽則於1月11日及1月18日進行，並取前四強進入最後的冠軍賽。四強賽、冠軍賽都將在「標準規則」下採用2016年世界盃聯賽比賽形式「4職業1禁用征服戰」，五戰三勝制，先拿下三勝的玩家即可為獲勝。

《鬥陣特攻》預賽分為四組（A、B、C、D）進行個人單淘汰實體賽，採用死鬥模式，所有參賽玩家須在網咖指定座位進行出賽，預賽將於1月8日、1月9日、1月15日、1月16日接連登場，每組積分最高的前四名玩家將會晉級決賽。

《決勝時刻：黑色行動4》將於1月5日、1月12日、1月19日展開連續三週的賽事，以死鬥模式進行4 VS 4團隊單淘汰賽，其中每週賽事皆為獨立報名，參賽玩家可週週報名賽事，每週出賽隊伍上限為16 隊，最後由每週的週冠軍取得決賽門票資格，爭奪冠軍寶座及豐厚獎金。

而《競速空間：賽車體驗》將於1月25日至1月27日在台北國際電玩展開放現場報名，每日將取單圈記錄前4名進入決賽。

台北電玩展《TGS電競星光大道》現場除了可以觀看戰況激烈的賽事，還有熱門手遊《吞食天地M》、線上遊戲《絕地求生》、Switch平台《任天堂大亂鬥特別版》等眾多舞台活動，與玩家一起共度全台最盛大的遊戲派對！而為了讓線上觀賽的玩家即時收看精彩的戰況，更加融入電競賽事，替喜愛的戰隊加油，在資格賽期間，《TGS電競星光大道》也力邀各大電競賽事知名主播與賽評「羅傑Roger」、「偷米」、「廚爹」、「Nia」、「湯瑪士」、「KRAPY」等，為玩家帶來最專業的賽況播報。

關鍵字：電競台北電玩展爐石戰記鬥陣特攻決勝時刻

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