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《英雄聯盟》LMS職業聯賽2019春季賽程出爐開放購票

記者周之鼎／台北報導

2019 LMS 春季賽戰火即將點燃，將由八支戰隊進行為期九週共計兩輪互相對戰的循環賽，延續上季規則每場比賽採三戰兩勝（BO3）賽制，例行賽程結束後前四名隊伍將進入季後賽展開最終決戰。

本季例行賽日程如下，每個比賽日將有 2 場對戰組合，自 17：00 開始進行對戰，將依第一場對戰結束時間提前或延後第二場對戰開始時間，玩家可透過「全家 FamiPort 售票系統」購票前來電競館現場體驗熱烈的賽事氣氛，或是鎖定直播頻道「Garena 直播頻道」準時收看精彩的 LMS 賽事。

同時官方也於日前公開八隻隊伍的正式名單，由於M17、AFR解散、AHQ、閃電狼老將皆有變動的情況下，各隊伍都可以說是大洗牌，也讓今年的LMS賽事有可能呈現更多的變化性。詳細的選手名單玩家可至官方網站觀看。

※2019 LMS 職業聯賽 售票資訊

售票時間：1／3（四）12：00 起開放購票。
售票價格 : 每個比賽日將有 2 場對戰組合。
一般票價 180 元／張。
學生票價 100 元／張。
VIP（最多可供五人同時入場）座位票價 2000 元／張。
※持學生票需檢驗證件方可入場，無法出示學生證者恕無法補票入場。
※購買 VIP 座位可於首次憑票進場時攜帶 4 名親友進場，不得中途換人。
售票網址：全家售票系統 https://www.famiticket.com.tw/activity_info.aspx?code=1812Z06001
比賽時間：2019 年 1 月 17 日（四）～ 2019 年 3 月 30 日（六）
比賽地點：Garena 電子競技館 ( 台北市內湖區瑞光路 550 號 1 樓 ) 比賽開始前半小時開放入場。
 

關鍵字：英雄聯盟LMS2019春季賽

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