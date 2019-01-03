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大作試玩來了！PS公開2019台北國際電玩展展出遊戲陣容

記者周之鼎／台北報導

SIET宣布參加2019台北國際電玩展，今年將以「前進 遊戲聖地」為主題打造PlayStation展區，多款PS4和PS VR試玩遊戲、舞台活動與特別來賓、實況主，都集結在此與玩家朋友見面，今（1/3）日公開的首波消息為預計展出的遊戲陣容，以及PS Plus會員獨享好康，讓玩家屆時來場體驗。

今年SIET準備了近30款最新和未上市的PS4、PS VR試玩遊戲，包含在台首度公開試玩的2019年矚目大作如PS4獨佔遊戲《往日不再》(中英文合版)，和風動作冒險遊戲《隻狼：暗影雙死》(中文版)，以及《王國之心 III》，還有PS VR《全民高爾夫 VR》(中英文合版)等，別錯過搶先體驗新作的機會！PS Plus會員還有機會獲得試玩區的「新作試玩快速通關券」，即日起至1月13日止，可到活動專頁登記抽選。

此外，去年首度推出就備受好評的PS Plus會員福利「PlayStation Plus聚樂部」今年也將登場！只要預先報名就可至會場2樓專區享有「新作試玩」、「現場抽獎活動」、「客制化點心」等好康；到「PlayStation Music體驗區」參加活動還有機會抽中「PlayStation Music輕便斜背包」等贈品；今年也新增「PlayStation Plus錦標賽」活動，共有四場PS4遊戲賽事即日起開始報名，只要是PlayStation Nerwork會員皆可報名參加，贏得比賽最高可獲得新台幣8,000元的PSN預付金，多位知名實況主也來場擔任觀賽主持人和玩家朋友同樂。

關鍵字：台北電玩展PS4PS VR試玩

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