迎上電競發展浪潮　Soocii打造選手、實況主手遊直播新天地

記者樓菀玲／台北報導

「Soocii傳說對決冬季盃總決賽」在今日於Soocii台北辦公室熱烈展開，沒想到上屆冠亞軍再次碰頭，最後由YoYo來凱瑞拔得頭籌，以王者之姿坐穩寶座，創造屬於隊伍的不敗傳說。

「Soocii傳說對決冬季盃總決賽」經過為期半個月的激戰後，費盡渾身解術角逐桂冠殊榮，順利圓滿產生新一代的指上傳說，由俊杰、YoYo、駱駝、蛋蛋、絕緣、宋秒殺所組成的隊伍YoYo來凱瑞奪下冠軍，奪得最高獎金新台幣30,000以及壽司幣20,000，此隊是由過去兩個戰隊解散後的戰略位置正好相符，因而湊在一塊，彼此合作無間，最終現場的氣氛炒到了最高點。

本次活動由台灣知名熱血主播「徐展元」與人氣實況主「草莓甜心李盈儀」、「阿寒」共同擔當主持，開場及鼓勵生活中可以透過遊戲從中得到一些快樂，特別和自己親愛的朋友或家人一起玩，亦能夠增添生活樂趣，當天線上同步創造了Soocii今年最高的收視人次，在線上一同與觀眾交流同樂，身為台灣少有的跨體育與電競的雙棲主播徐展元也在賽事直播上親授實況技巧，掌握實況主的基本態度：「學習勇敢面對挫折，有心理準備面對批評，掌握同好共享價值，真正享受樂在其中。」，讓同為主持人的「草莓甜心」點頭如搗蒜地表示贊同。

Soocii創辦人暨執行長黃國豪分享Soocii2018年的成就，包含累積有超過5萬位實況主轉播，累計的實況時數逼近25年，實況場次累積超過50萬場，互動送出的禮物數超過100萬個，完全成就玩家能夠在Soocii連結同好，共創遊戲精彩樂趣的願景。

當天同時也是今年最後一場「Soocii年終實況主聚會」，現場聚集了將近百位的電競選手與實況主齊聚一堂，圍觀此聚會的重頭戲「2018年度頒獎儀式」，實況主們自加入Soocii開播以來，個個展現出富含創意與有趣的獨特風格，不止需饒富創意，更常是以其日常生活體驗與其人生經驗作為素材，個人直播風格鮮明的實況主們皆冊上有名，最後由黑馬王「小新」、吸金王「金弘」、禮物王「天澤」、人見人愛獎「斯斯郝樂樂」獲得獎項，而最高大獎三冠王則是由實況主「阿寒」獨佔鰲頭，以總人氣最高、鑽石數最多、開播時間最長而獲得殊榮。

Soocii的營運長戴巧芸表示：「Soocii的實況主大多數人相當年輕，卻擁有許多獨特的自我風格，融匯了過去直播生態傳統與創新的地方，期許實況主盡情發揮創意，持續在Soocii平台上發光發熱。」，最後執行長Soocii黃國豪也親自與人氣實況主「草莓甜心李盈儀」邀戰對決，號招現場觀眾加入雙方陣營決戰，完美演繹Soocii輕鬆一鍵即時隨地分享遊戲實況的互動娛樂，誓言明年將有重大新計劃，未來將轉化遊戲直播新生態。

眾所注目的電競區塊鏈項目JPlay，一直透過實際行動致力支持電競生態系蓬勃發展，甫才遠赴海南支持「全球區塊鏈遊戲聯盟」成立，推動區塊鏈遊戲發展，同時也是電競賽事的擁趸，不斷思考如何將電競打造為積極健康，並肩負社會責任的經濟產業，也實質參與此次的Soocii冬季盃賽事贊助。

自與Soocii共同推出「AI遊戲直播挖礦」功能以來，JPlay讓樂玩幣無縫融入遊戲直播生態，實現人人開播創造收益的目標，已在短短3個月內超過兩萬個實況主持有樂玩幣(JPlay Token，JPT) ，除了於直播中能進行禮物打賞，還能兌換JPlay限量電競商品，包含知名電競戰隊的簽名T恤、耳機、後揹包、隨身瓶、電競旅館住宿卷，以及電競賽事門票等，為玩家的實況生活增添更多樂趣與實質收穫。

JPlay行銷經理謝德驊表示：「為了打造健康、安全、公平的電競生態，我們透過社群互動，讓所有創作實況主不分階級享有獎勵，吸引更多不同手遊玩家及內容創作者進駐Soocii，為了讓實況主更正向積極產出有價值的內容，導入JPlay區塊鏈智能合約技術與樂玩幣到Soocii平台，實現玩家能夠邊玩、邊播、邊聊，同時邊創造收益的多贏願景，為整體電競生態系加值。」。

明年JPlay與Soocii也將參展亞洲最大獨立遊戲盛會「2019台北國際電玩展」，結合各⽅資源發展電競與遊戲產業，打造健全的遊戲產業生態發展。