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UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 　《全境2》等新作開放試玩

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

記者樓菀玲／台北報導

Ubisoft 今日宣布，將參加 1 月 25 日至 28 日舉辦之 2019台北國際電玩展，除了公開展出旗下《全境封鎖 2》、《特技摩托賽：崛起》以及閉門展示《極地戰嚎：破曉》等三款未上市遊戲外，也同時帶來跨足 PS4、Switch、PC、Xbox One 全平台的實機體驗以及超過 10,000 組的豐富遊戲獎勵。

參加全台首次《全境封鎖 2》公開遊戲試玩的玩家，除了可以獲得菁英 Beta 封閉測試序號外，每日前 300 名玩家更可額外獲得《全境封鎖 2》遊戲限定贈品；同時會場也將送出最低 5 折起的 Ubisoft Store 發售中遊戲折扣序號，以及四款旗下熱門遊戲《全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《極地戰嚎 5》及《虹彩六號：圍攻行動》的遊戲內物品等多項獎勵。本次台北電玩展，Ubisoft也首次引進 UbiWorkshop 遊戲週邊商品，包含了《刺客教條》埃齊歐傳奇帽 T、《全境封鎖 2》國土戰略局水瓶、《瘋狂兔子》可愛四連拍 T-Shirt 等限定商品供台灣的玩家購買。

《全境封鎖 2》— 2019 年 3 月 15 日推出中文版

在致命病毒襲擊紐約市和世界各地後七個月，全球人口銳減。由潛伏平民特工組成的國土戰略局，作為最後一道防線挺身而出。《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》以千瘡百孔、瀕臨瓦解邊緣的華盛頓特區為故事背景，結合角色扮演體驗的線上開放世界動作射擊遊戲。融合豐富多樣美麗、具代表性且寫實的全新環境設定，將使玩家體驗《全境封鎖》系列著稱的擬真世界、豐富的 RPG 系統，以及前所未見的快節奏動作場面。 

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

《特技摩托賽：崛起》— 2019 年 2 月 26 日推出中文版

《特技摩托賽：崛起》透過全新功能、更多競賽，超越極限的動作和嶄新的視覺饗宴，將為玩家帶來在激烈競爭中快速成長的體驗。透過史上數目最多的賽道，初學者可以順利逐步掌握技巧，而老手的技術與膽量都將在最驚險刺激的挑戰中面臨極大考驗！這絕對是《特技摩托賽》系列遊戲的巔峰！

《刺客教條：奧德賽》— 中文版現已上市

 廣獲好評的《刺客教條：奧德賽》，玩家可以選擇要成為什麼樣的英雄並且改變周遭世界。玩家在冒險旅程中做的每個決定，以及和各式各樣人物建立起的關係，都將決定自己的未來命運。此外，玩家可以自訂裝備以及精通新的特殊技能，量身訂製出適合自己玩法的技能組合，並且成為真正的傳奇英雄。本次試玩將體驗最新追加下載內容「第一把袖劍的傳承」，了解第一位使用袖劍傳奇人物，以及刺客埋伏於暗影中出擊的原因。

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》— 中文版現已上市

在《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》裡，率領由星際飛行員組成的英勇隊伍將阿特拉斯星系從「遺忘軍團」手中解救出來。創新的模組化玩具讓玩家能在飛行中自訂星艦，變換不同的武器、裝備以及駕駛員，打造專屬自己戰鬥風格的獨特星艦，並根據挑戰與敵人隨時改變玩法，在史詩開放世界冒險中克服所有難關。

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

《Just Dance 舞力全開 2019》— 中文版現已上市

 史上最暢銷音樂電玩遊戲系列最新作品，《Just Dance 舞力全開 2019》等你來挑戰！快點調大音量、準備好解放你舞動全身的渴望，與全世界超過 1 億 2000 萬玩家一同狂歡，跳出你最酷炫的舞蹈動作。

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

2019 年 1 月 25 日至 28 日，Ubisoft 將在台北國際電玩展 A534 攤位展出 5 款遊戲的實機展示，豐富你的遊戲世界。Ubisoft 行銷總監張志豪表示：「Ubisoft 連續四年參加台北國際電玩展，本屆除了《全境封鎖 2》全程專人引導的大規模實機試玩外，更有橫跨全平台、不同特色多款遊戲展示，期待每位玩家都能在 Ubisoft 找到屬於自己的遊戲。」

除了遊戲實機展示外，現場更有重現遊戲內場景的《全境封鎖 2》美國空軍一號墜毀地情境拍照區、官方商品販售區以及包括《全境封鎖 2》菁英 Beta 封閉測試資格序號及實體週邊贈品等多樣每日試玩限定贈品。

UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供） UBISOFT公開2019台北電玩展陣容 （圖／Ubisoft提供）

關鍵字：Ubisoft台北電玩展

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