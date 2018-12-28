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Twitch百位實況名人瘋倒數　最強玩家跨年趴在101

Twitch百位實況名人瘋倒數（圖／Twitch提供）

記者樓菀玲／台北報導

台北101跨年煙火備受全球關注，台北市政府與台北101傾注全力讓每年跨年越來越有看頭，2018年重頭戲「煙火大秀」規模更勝以往，Twitch將與台北101合作，共同在台北101的一樓氣派大廳舉辦實況主年終派對「2018 Twitch Super Star Party」從煙火的中心體驗震撼。

Twitch團隊的核心精神是「創作者優先」，每年均會精心策劃回饋實況主的好玩活動，2016年包下了經典夜店Barcode，置入遊戲機台打造屬於玩家的夜店，2017年在信義區舉辦紅毯星光大道，吸引超過35萬人線上觀看，人氣直逼30座小巨蛋。2018年，Twitch持續突破，除了前所未有的在台北101大廳舉辦派對，實況也將播好播滿7小時，搭配獨家製播團隊無線光織傳輸技術，將101的煙火秀放送於Twitch全球首頁。

Twitch百位實況名人瘋倒數（圖／Twitch提供）

「2018 Twitch Super Star Party」將在12月31日晚間8點登場，整晚將抽出總價值近300萬的禮物！開場由動靜皆宜體重魔術師：Gshan、從清朝穿越來跨年的蟲王：SoBad，以及台灣快打傳奇：GamerBee小向一同主持，預計將有Qttsix、Tom60229、Uzra、大天神、六嘆、老皮、亞洲統神、殺梗、葉子、魯蛋 (餐餐自由配) 等超過百位Twitch實況名人與數十家品牌好友共襄盛舉。

Twitch百位實況名人瘋倒數（圖／Twitch提供）

在煙火劃破夜空的時刻，一年過去，新年到來，透過Twitch與實況主們一同跨年的分分秒秒，聊天室一起倒數，一起刷著777，一起說新年快樂，是Twitch社群最引以為傲的美好共享時光，除了讓世界看見台灣的煙火，更用實況創造華麗的全新記憶點。

【2018 Twitch Super Star Party】活動資訊

直播時間：2018/12/31 (五) 2000 - 1/1 (六) 0300
實況頻道：https://www.twitch.tv/twitchTW
主辦單位：Twitch

關鍵字：Twitch

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