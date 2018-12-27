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「左打科技業右拚凱渥名模」　福容跨產業玩電競攜手做公益

▲ 左打科技業右拼凱渥名模 福容跨產業玩電競攜手做公益。（圖／福容連鎖大飯店提供）

▲ 不只會做菜！全台首家飯店電競隊，福容大飯店撼動電競界。（圖／福容連鎖大飯店提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

福容連鎖大飯店跨足電競勇奪冠軍！由分店服務同仁組隊，參加由暴雪娛樂舉辦的2018 年「企業慈善盃」，總決賽於26日熱血開戰！福容大飯店「讓你福氣」電競隊，在《爐石戰記》這款遊戲，展現拼鬥精神，以三比二奪下冠軍！更展現分店同仁堅強的韌性與團隊合作。藉由這次募得善款捐助給「天使心家族社會福利基金會」，助愛奇兒家庭一臂之力，攜手作公益！

2018「企業慈善盃」自開賽至今已舉辦長達十週的例行賽，福容大飯店在威剛科技、AOC、凱渥、技嘉科技、Google台灣及 MSI微星科技等科技展業的強大競爭下，福容飯店在《爐石戰記》這款遊戲中，展現了同仁們在賽場上鬥智、臨場反應、團隊溝通，儘管一度陷入危機，最終在冠軍賽成功擊退實力堅強的Google隊，勇奪冠軍！

另一款《鬥陣特攻》，極需團隊的默契、溝通與合作，福容大飯店「讓你福氣」電競隊由熊哥擔綱領軍，率領各分店同仁，廚師、救生員、活動員以及公關企劃，在長達3個月的賽事過程中，展現了優異的團隊向心力，及精彩的默契配合，在例行賽過程中取得4連勝的佳績。

▲ 左打科技業右拼凱渥名模 福容跨產業玩電競攜手做公益。（圖／福容連鎖大飯店提供）

▲ 福容大飯店「讓你福氣」電競隊，爐石戰記擊敗Google勇奪冠軍。

擁有豐富的電競比賽經驗，身為隊長的薛宇軒（熊哥）表示，當初得知能代表福容大飯店參賽，感到非常榮幸，這次更肩負著隊長一職，並率領分店同仁們一同奮戰並作公益，而團隊中不斷秉持著溝通、討論、信任，才能在長達十周的賽事下，率領隊員們與MSI微星科技一路搏鬥，在總決賽當中取得亞軍榮耀。

福容大飯店連鎖旅館事業執行副總經理楊正弘表示，福容有許多有才華的員工，此次的電競賽事展現了福容同仁們，平時工作上的向心力與團隊默契，才能成功拿下勝利，藉由此次公益賽，不但成功讓更多年輕同仁能參與電競比賽，也能藉電競公益的力量，來幫助弱勢團體，十分具有意義，未來不排除跟電競產業有更多合作。

最後也很榮幸藉由參與這項企業慈善盃，募善款捐助給「天使心家族社會福利基金會」，助愛奇兒家庭一臂之力，攜手作公益！未來若有參與相關電競賽事，請密切鎖定福容大飯店粉絲專頁，將持續分享相關賽事及資訊，一起為福容大飯店歡呼加油！詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw、粉絲專頁https://www.facebook.com/fullonhotels

▲ 左打科技業右拼凱渥名模 福容跨產業玩電競攜手做公益。（圖／福容連鎖大飯店提供）

▲ 隊長熊哥（右一）率領福容大飯店，左打MSI微星科技右打google，在《爐石特攻》這場戰役榮獲冠軍。

關鍵字：福容電玩慈善

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