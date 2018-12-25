《Fate》劇場版「迷途之蝶」3/15全台上映　台北動漫節搶先售票

記者樓菀玲／台北報導

緊接日本腳步，台灣將於2019年3月15日上映《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》。延續第一章預示之花劇情，聖杯戰爭進入中盤，隨著間桐家的當家間桐臓硯正式參戰，不只情勢更詭譎，戰況亦持續激化。

士郎失去了Saber後，能否順利保護小櫻，守護兩人之間的約定。由TYPE-MOON及ufotable共同獻上最牽動人心的《Fate/stay night》劇場版，2019年3月15日全台正式上映。

本次預售票將搶先在2019年1月19日起於台北國際動漫節首賣，凡至曼迪傳播攤位購買電影預售票，即贈中文版電影海報。除此之外，日後也將安排在博客來售票網、金石堂網路書店、買動漫、安利美特共4間通路平台販售，並且搭配專屬限量日版空運來台電影特典，詳細售票資訊請密切鎖定曼迪傳播公告。

【2019動漫節首賣資訊】

售票時間：2019.01.19-2019.01.23

售票地點：台北國際動漫節 曼迪傳播攤位快速窗口

商品內容：電影交換券，每張優惠價250元

贈品：《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》中文電影海報

活動辦法：凡購買電影交換券即送中文版電影海報1張，買2張交換券送2張海報，以此類推，海報數量有限送完為止。