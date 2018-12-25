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台灣蟲王、邰智源出席　《爐石》《星海II》電競賽首度登跨年

《爐石》《星海II》賽事度登跨年（圖／暴雪提供）

記者樓菀玲／台北報導

暴雪電競的風雲人物，包含《爐石戰記》世界冠軍Tom60229 、曾獲《星海爭霸II》WCS世界巡迴賽亞軍的神族好手Has、帶起台灣電競風潮的台灣蟲王Sen 以及電競阿公邰智源都將在2018年12月31日 ( 一 )晚間7時至8時在台北最High新年城登場，為玩家帶來有趣精彩的對決。

首先是邰哥挑戰世界冠軍Tom60229的重量級對決。為了這次的挑戰，他特別做了一連串的特訓，包含電競阿公的冠軍之路-體能篇、電競阿公的冠軍之路-專注力篇。第三場特訓-策略篇也即將於今日上線，詳情請見暴雪娛樂官方粉絲團。辛苦集訓的成果即將在跨年舞台揭曉，敬請拭目以待。

《星海爭霸II》台灣蟲王Sen與神帝Has也將在同一天帶來跨世代對決，兩代頂尖選手交鋒，賽事精彩可期！現場更請到一路陪伴著台灣電競粉絲的熱血主播徐展元與清朝蟲王SoBad帶來現場賽事播報，讓電競迷一飽眼福。

《爐石》《星海II》賽事度登跨年（圖／暴雪提供）

邀請所有玩家一起看決戰慶跨年，《星海爭霸II》將在12月27日 ( 四 )展開投票活動，無論是支持Has或是Sen的玩家都有機會抽到《星海爭霸》20周年紀念水壺、凱莉根POP公仔或普羅比斯神族娃娃等好禮。

《爐石戰記》也推出跨年特別活動，自12月28日( 四 )起至2019年1月1日 ( 二 )止，玩家在任一模式取得一場勝利，即可獲得1500暴雪紅利商城點數 ( 本活動獎勵為一次性，不得累計；點數將於活動結束後兩週內發放)！更多活動訊息，請參閱官方部落格。

「暴雪狂放電，決戰跨年夜」活動資訊

活動日期: 2018年12月31日 ( 一 )
活動時間: 晚間7時至8時
活動地點: 台北最High新年城登場 (台北市府前市民廣場)

關鍵字：爐石戰記星海爭霸II電競

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