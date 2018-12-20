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大亂鬥進擊！Nintendo Switch破美國本世代主機最速銷售紀錄

任天堂Switch（圖／PChome24h購物提供）

記者周之鼎／台北報導

根據美國市調集團NPD的最新報告，Nintendo Switch成為本世代21個月內銷售速度最快的遊戲主機。自2017年3月至2018年11月，Nintendo Switch單單在美國就賣出870萬台。

在報告中指出了幾點細節（皆單指美國），任天堂硬體在2018年的銷售總額是2011年以來的最高年度。此外除了實體遊戲外，Nintendo Switch的虛擬商城「e-shop」銷售額相較去年也成長了105％。而在玩家最關注的遊戲方面，《薩爾達傳說：曠野之息》和《瑪利歐賽車8 豪華版》分別賣出了400萬與500萬套，另外《超級瑪利歐 奧德賽》也賣出了470萬套。在近期的遊戲上，《瑪利歐派對8》賣出了140萬套，而《精靈寶可夢 Let's Go 皮卡丘/伊布》則繳出了200萬套的成績。

當然也不能忘了年底的《任天堂明星大亂鬥 特別版》，目前這款遊戲在全球持續熱銷，依據日本經濟新聞報導，《大亂鬥》在全球僅開賣一週就繳出了500萬套的驚人銷售，而《精靈寶可夢 Let's Go 皮卡丘/伊布》全球則賣出了300萬套。《大亂鬥》已經創造了歷代以來最好的成績，任天堂皆下來的目標是能賣出2000萬台主機以及1億片遊戲。

關鍵字：任天堂Nintendo Switch寶可夢大亂鬥

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