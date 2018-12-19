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《崩壞3rd》原創動畫「最後一課」釋出　歌手蔡健雅獻唱主題曲

手機遊戲,米哈遊,崩壞3rd（圖／品玩邦提供）

科技中心／綜合報導

米哈游旗下3D 動作手機遊戲《崩壞3rd》近日釋出全新劇情動畫《最後一課》。為了喚醒受崩壞能汙染、侵害的琪亞娜，姬子懷抱著堅強的意志，奮力向前，而搭配動畫同步推出的印象曲，更是由知名的唱作歌手蔡健雅傾情獻聲演唱。

繼上次轟動全球的《女王降臨》形象動畫之後，米哈游（miHoYo）又再於12月14日發佈新一部劇情動畫《最後一課》。短短三天內，光是繁中版粉絲團的影片觀看次數已突破8萬，而在全球影音平台的觀看次數更是遠遠超過100萬，世界各地的崩崩崩玩家無不為姬子的師者風範動容。

為號召玩家一同欣賞超高規格的動人之作，即日起至12月28日中午12點為止，至《崩壞3rd》粉絲團貼文留下遊戲ID與動畫觀後感，便有機會抽得姬子角色相關週邊商品，目前已有超過千位玩家參與。

除了劇情引人入勝，卓絕的動畫更要搭配上契合度超高的主題曲，才能真正引發內心深處的共鳴。為了達成這個目的，《崩壞3》印象曲《Nightglow》亦同步發佈，目前已於Apple Music、Google Play、Spotify、KKBOX和網易雲等影音平台完成上架，此曲由米哈游旗下純原創音樂團隊HOYO-MiX製作，並由知名唱作歌手蔡健雅擔綱演唱。

手機遊戲,米哈遊,崩壞3rd（圖／品玩邦提供）

人聲與緩慢流淌的鋼琴相攜，《Nightglow》訴說了一位老師為拯救自己學生而戰，將信念傳承下去的故事。直到恢弘悲壯的搖滾副歌時，老師迎來了她的主場秀。始於戰鬥，傳承心火，吟出一曲絕唱，如同黑夜中閃爍的那一抹微光。
[圖03] 《崩壞3》印象曲《Nightglow》單曲封面

自雙平台上架以來，除了遊戲內求新求變的各式全新玩法；為了深耕全球市場，《崩壞3rd》亦相當努力於製作符合在地市場風土民情的宣傳素材。就在全新劇情動畫釋出之前，繁中版本的官方YouTube頻道亦上架了動畫主角『真紅騎士．月蝕』的角色攻略影片，且是台語配音的版本。歡迎一同欣賞配音員傾注真心的道地作品。

關鍵字：手機遊戲米哈遊崩壞3rd

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