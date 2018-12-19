《天堂2 革命》期間限定「大逃殺」模式登場

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網石遊戲於近日宣布，旗下超人氣MMORPG手遊《天堂2：革命》加入全新期間限定大逃殺活動，邀請玩家一起來挑戰成為戰場上最終獲勝倖存者，領取豐厚獎勵。

全新大逃殺活動從即日起至2019年1月9日止，每週三、六晚上9點至10點進行，每次各3回合，每個回合20分鐘。玩家只要在活動開始前點選地圖左邊出現的「劍刃」圖示，並選擇想使用的武器，即可根據該武器相對應的種族角色進場參戰。

此次大逃殺最多可同時25人一起參戰，每位玩家開始時有相同戰鬥力，必須在限時20分鐘內擊退其他玩家、怪物，成為最終倖存者。戰場上會隨機出現紅色警戒範圍，玩家得在倒數結束前趕快避開，否則「懲罰區域」啟動後，將會被持續扣血，直到玩家逃離或死亡為止。

大逃殺進行時，只要成功擊退其他玩家，將可累積「惡魔力量」增益效果，玩家角色將會更加強大。而戰場中央每25秒會出現一次特殊增益效果，玩家可藉此恢復HP，角色能力值也可提升。

此外，玩家只要成功擊殺「補給品怪物」，即可獲得大逃殺專用稀有技能。玩家可獲得的稀有技能包含移動和迴避速率都會增加的「生存疾走」、能讓敵人昏厥的「飛彈箭」、對敵人造成傷害和減少移動速度的「集體催眠」等。

獎勵方面，大逃殺時間結束後，依照生存排名、擊殺排名玩家將可獲得「馬夫勒的庇佑隨機箱」、「黃金的祝福強化卷軸箱」、「大逃殺點數」等不同獎勵。玩家可用「大逃殺點數」兌換限量版時裝等物品。

此外，《天堂2：革命》為慶祝本次更新及聖誕佳節將至，玩家可以在馬可那汀樹叢裡找尋獲得禮包，也能購買UR材料禮包、各式材料禮包、坐騎禮包等。