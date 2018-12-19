400人大混戰！《天涯明月刀》首波盟會爭鋒戰對決改版

記者周之鼎／台北報導

由NEXON TAIWAN代理營運的多人武俠線上遊戲《天涯明月刀》，已於今（12/19）日起正式開放全新盟會戰新系統，玩家除了將可代表參與爭奪地盤的盟會爭鋒戰，並依照貢獻值獲得各種增強實力的獎勵外，還可競爭盟會總舵主寶座以及掠奪佔領盟會地盤等各種盟會間的相互競爭。

本次《天涯明月刀》最大型的PVP玩法改版登場！以盟會為單位的戰爭，共計400人可同時參加的戰鬥將分為攻擊方和防守方兩派，各以擊殺或保護包含盟主在內的NPC進行團體戰鬥，只要在戰鬥結束時存活最多NPC的一方獲勝，並獲得大量聲望、修為及幫派貢獻度等提昇個人與幫派成長的道具。

除了每週日舉辦的盟會爭鋒戰外，因應盟會戰的地盤概念而衍生出的的總舵系統，更是玩家聯盟間追逐的榮耀與名譽，每個盟會將會依照各聯盟中的繁榮度自動分配總舵及分舵，而被選為該盟會總舵的聯盟總舵主將有自己的形象雕像樹立於開封城，總舵主也能得到專屬的服裝、稱號及馬具，同時身為總舵與分舵的聯盟也可建設專屬的建築，也有助於提昇幫派資金的收入、技能研究以及盟會專屬俸祿等系統可使用。

當然總舵分舵的好處也不是獨享的，各聯盟只要符合宣戰條件，同樣也可針對這些總舵與分舵聯盟發起挑戰，最多參加人數為80人，除了盟會內的地盤挑戰的內憂之外，而外患更來自於其他盟會的總舵與分舵宣戰，戰勝的一方除了掠奪地盤資源之外，更可以因為掠奪戰削弱對方盟會勢力，讓每週日的聯盟爭鋒戰更多了挑戰以及變化性，因此想要成為盟會的指標，又能抵禦其他盟會的侵犯來襲，更考驗著玩家們的合作默契，又或者是獨霸一方用實力統一聯盟成為最強盟會，就端看玩家要如何取捨了。

此外官方也推出全新服飾「心王。抱春風」，只要玩家在活動期間內購買套裝，即附贈「公主抱」的動作特效。除了新服飾外，活動期間內只要上線就能得到的「送舊迎新大禮包」之外，還有來自秦川的雪球，將在開封展開一場盛大的雪仗。