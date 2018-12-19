邵雨薇代言 金庸正版授權《新神鵰俠侶》明日上市

記者周之鼎／台北報導

由 BBGame 遊戲平台代理、完美世界研發、金庸正版授權的3D武俠RPG手遊《新神鵰俠侶》，於今(19)日舉辦上市記者會，邀請代言人「邵雨薇」至現場進行揭幕儀式，首度公開完整版電視廣告，並宣布遊戲將於2018年12月20日在iOS、Android雙平台同步推出。

BBGame行銷長 Sam提及到為了給予台港澳玩家優質的遊戲體驗，於今年10月底進行了遊戲刪檔測試，「經過超過一個月時間的遊戲調整，今天很開心地宣布《新神鵰俠侶》將於明天20號正式上線。」現場邀請到了代言人「全民姑姑 邵雨薇」 與特別嘉賓「神鵰」——中華民國馴鷹協會的受訓老鷹，一同出席記者會，現場也擺放了邵雨薇古裝扮相海報，詮釋了新一代小龍女。

遊戲製作人魏然說： 「《新神鵰俠侶》是一款3D次時代MMORPG，遊戲中一共有二十多張風格的場景，以及二百多個經典角色供玩家遊玩，能夠完美的呈現金庸先生筆下的武俠大世界，在劇情方面我們也下了非常大的功夫，玩家在遊戲中能夠重溫經典劇情，龍楊重逢、英雄大會還有華山倫劍…等，進而親身去體驗原著角色一生中的酸甜苦辣，我們希望每一個玩家來到新神鵰俠侶裡，能夠在遊戲中找到那個陪他仗劍江湖的人，最後要感謝合作夥伴，萌兔遊戲、BBGame對《新神鵰俠侶》的大力支持，讓更多玩家能夠了解與認識金庸的武俠文化，希望能夠永續傳承下去，最後我以一句遊戲的台詞作為結尾，攜手江湖 重塑經典，12/20我們在遊戲中不見不散。」

「神鵰俠侶」是金庸所有著作中，愛情元素最多的一部，書中許多人物都十分經典，楊過和小龍女更是近代大家最認同的武林愛情模範。爲了緊扣神鵰小說中的“情”，《新神鵰俠侶》手遊更注重社交系統，提供了結婚、結義、交友、同遊、雙人坐騎等豐富有趣社交玩法。家可選擇加入六大門派（古墓、大理、桃花、丐幫、密宗、白駝），結交神鵰小說人物，重溫神鵰經典劇情。