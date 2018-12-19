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跨足海外！閃電狼在印尼成立第一支《無盡對決》戰隊

記者周之鼎／台北報導

國內著名的閃電狼職業電競隊海外分部於今（12/19）日號宣佈，將於印尼成立分部第一支《Mobile Legends無盡對決》團隊。目前Flash Wolves旗下擁有《英雄聯盟》、《PUBG》、《傳說對決》、《爐石戰記》戰隊，此次首次前進東南亞在印尼設立分部，未來發展令人期待。

看到印尼的巨大潛力和熱情， 無論是優質選手還是近年來持續發展對電競行業的機會， 閃電狼將支持和培養印尼年輕人才， 以便能夠在國家層面和國際電競台上。印尼閃電狼今日正式宣佈組建《Mobile Legends》， 並公布旗下戰隊陣容， 經過了3個月的嚴格挑選， 來自印尼的數百名候選人， 由專業團隊經理人Kyle “Rofens” William嚴格挑選． 來自印尼各地的年輕人才， 遴選經驗豐富的選手組成， 名單為：Rafi” Valhalla” Alfarisi 、 Bayu “Sagara” Sagara、 Sofian ” Wisdoom “ Saputra、 Tri” Meldova” Dani、 Johannes ”Jo”，　其中Tri”Meldova” Dani、Johannes ”Jo”為《Mobile Legends》職業選手出身，皆具備豐富賽事經驗。

現場記者會為了表示重視此次戰隊成立發佈活動，特別準備印尼傳統米食「墩本」(Tumpeng)，由閃電狼海外分部長官透過切墩本儀式，期待未來整個團隊更上一層樓。在記者會QA時間，分部隊經理Rofens提及，在日後管理上將有別於印尼其他戰隊，除了定期訓練計劃、專注在比賽上外，同時不排斥直播活動外，更重要的是會承襲台灣閃電狼管理模式，安排運動課程及注重品格及紀律。在現階段成立之初首要任務，就是讓選手習慣團體生活，更加努力練習，以最大限度地發揮每個成員的潛在天賦，期待能在最短時間內拿出好成績！除了Mobile Legends之外，在未來印尼閃電狼也不排除成立其他遊戲團隊的可能性，將觸角延伸至海外地區，期待讓東南亞電競產業更加活躍。

關鍵字：閃電狼無盡對決電競

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