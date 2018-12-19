遲到30年依然猛！《龍貓》中國大陸上映三日票房橫掃4億

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吉卜力工作室的經典電影作品《龍貓》想必是許多人的童年回憶，然而這部30年前的作品在上週才在中國大陸正式上映，而《龍貓》可說再次颳起旋風，三天的票房營收就達到1300萬美金（約4億新台幣），引發對岸娛樂媒體關注。

《龍貓》是首部在中國大陸首支公開播映的吉卜力工作室作品，事實上，對岸的吉卜力粉絲們絕對不少，只是過去多半得靠DVD或是盜版檔案來看吉卜力工作室的動畫，而喜歡的理由和全世界的其他粉絲們也都一樣。南加州大學東亞研究中心主任駱思典接受外媒BBC訪問時表示，對對岸來說，政治永遠是排在電影前面，基於中日兩國複雜的政治與歷史關係，因此日本電影能否在中國上映取決的是兩國當下在政治上的關係好壞。此外駱思典也表示，由於宮崎駿始終抱持著反戰理念並曾公開批判當年日本發動的侵略戰爭，這一點受到大陸官方與媒體的正面看待。

▲《龍貓》大陸版電影海報。（圖／翻攝自推特）

比對今年同樣在對岸上映的作品，《名偵探柯南：零的執行人》，11月在中國大陸上映後累計票房達到1.2億人民幣（約新台幣6億元），另一部《哆啦A夢：大雄的金銀島》也達到2億人民幣（約新台幣10億元），顯見《龍貓》在歷經30年後依然是經典中的經典。對岸的宮崎駿粉絲們對於這次《龍貓》的公開上映則是紛紛表達興奮，「龍貓真的是百看不厭。」、「宮老的動畫從小看到大，真是童年青春的美好回憶了」、「可以帶小孩去看了。」