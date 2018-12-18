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《楓之谷M》新職業「龍魔導士」來了　四大迷你遊戲登場

手機遊戲,Nexon,楓之谷M（圖／Nexon提供）

科技中心／綜合報導

Nexon旗下MMORPG經典《楓之谷M》宣布推出全新英雄「龍之主:龍魔導士」以及新增多達4種迷你遊戲如「太空任務」、「楓之谷賓果」等，同時也提前公開「聖誕節與2019黃金豬年」等年末歡慶活動。

有龍之主最後接班人之稱的「龍魔導士」，是以短杖與長杖作為武器的魔法師系列角色。最值得一提的是，在「龍魔導士」旁協助戰鬥的寶貝龍也會隨著角色一同成長以及可以一同使用多種融合技能發揮出更強大的攻擊效果。

此外，遊戲公開了多達4種豐富有趣的迷你遊戲，如「太空任務」、「穀物倉庫襲擊事件」、「楓之谷賓果」、「休菲凱曼的輪換炸彈」等內容，玩家只要參與活動即可獲得對應的活動硬幣。活動硬幣可至迷你遊戲站商店交換包含裝飾性的道具的「迷你遊戲大獎箱子」、「粉紅面板椅子」、「各式快速副本入場券」以及各式對裝備強化有幫助的道具等多樣獎勵。

Nexon為紀念本次改版內容推出，即日起至2019年 1月24日為止，透過培養「龍魔導士」升級的同時依照達到的等級別發送成長支援道具。成長支援寶箱是依照階段發送，內容包括「龍魔導士」專用騎寵 「1~3階段龍」和特別椅子與特別勳章，以及其他對「龍魔導士」角色成長有幫助的相關道具。除此之外，同步推出廣受玩家喜愛的燃燒1+2活動！角色等級 3~75級之間每升級1級就同時追加2級的，還有透過遊戲內「更新紀念限時活動」也可以獲得豐富的登入獎勵！

Nexon為配合聖誕節以及新年的到來，將於12月24日至2019年 1月 5日推出透過狩獵可以獲得裝飾用道具來裝飾聖誕樹的”裝飾聖誕樹”活動，以及緊接著在2019年1月 10日起至1月24日，推出以黃金豬年為主題的”黃金豬骰子”活動。

關鍵字：手機遊戲Nexon楓之谷M

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