突破PS3紀錄 PS4銷售有機會挑戰一億台大關

記者周之鼎／台北報導

PS4在11月第4週的北美傳統購物旺季繳出162萬4,646台的成績，也正式宣告PS4僅花五年就突破了PS3八年的銷量！依據vgchartz的最新統計，PS4全球銷售已經達到8805萬台，正式超越PS3共售出8690萬台的紀錄。有望在明年挑戰破億大關。

在地域分布上，PS4在歐洲共售出3,556萬台，北美售出2,718萬台，日本則售出724萬台，而在PS3世代，歐洲售出3,455萬台，北美售出2,699萬台，日本則售出1,074萬台，從這份數字可以看出PS4雖然在三大傳統戰區的總和甚至落後給PS3，甚至在日本還是衰退，但顯然在其他地方如日本以外的東亞地區，南美等地繳出了好成績而反超PS3。不過在Sony歷史上，賣的最好的遊戲機還是PS2，PS2總銷量達到1億5768萬台。

在遊戲部分，最恐怖的還是《俠盜獵車手V》，這款RockStar的驚世大作橫跨兩個世代，無論在PS3還是PS4都是該世代賣的最好的遊戲。《俠盜獵車手V》在PS4上賣出1,880萬套，PS3上則賣出2,031萬套。在全平台的總銷量已經突破1億套。

另一方面，對手XBOX ONE也在日前正式在全球賣破4000萬台，以地域比例來說，北美佔全體的56％，歐洲佔27％，但日本僅佔0.3％，這也導致本世代許多日本遊戲廠商所製作的遊戲會比較晚或是選擇不出在XBOX ONE上，連帶影響亞洲市場。