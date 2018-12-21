李燕代言遊戲扮演火辣賭后　玩賓果、刮刮樂拚5千億獎金！

記者浦靖祤／台北報導

本土劇女神李燕穿著一襲閃亮黑色晚禮服，在廣告中扮演賭后角色，大聲喊出「我一定要贏回來」，氣勢凌人。李燕表示，「這一次拍廣告很有趣，因為扮演了3種不一樣的角色，第一個是拉斯維加斯娛樂城的女神，大家可以看到小燕跟戲劇完全不一樣的女神風貌，第二個是在夜市的賭后，穿上黑色禮服我覺得很有氣勢，第三個就是爭取獎金的主管，就是好打抱不平，比較仗義直言的角色，也是我個人最喜歡的角色。

▲李燕代言「拉斯維加斯娛樂城」遊戲，飾演賭后氣勢凌人。（圖／記者謝婷婷攝）

李燕透露在平常拍戲忙碌之餘，最喜歡玩線上遊戲放鬆舒壓，這一次被廠商相中，擔任休閒博弈遊戲代言人，自己也成了超級粉絲，一到拍戲空擋，就忍不住拿起手機玩。李燕說，「這款遊戲最方便的就是你不用出門，在家裡或是在上班的空檔之餘，隨時拿起手機就可以玩了。我最近最沈迷兩種遊戲，一個就是麻將賓果，另外一個是年終刮刮樂，我認為這兩款遊戲最吸引我的地方，就是它很容易就能讓我贏錢！很過癮。」

▲▼李燕和詹惟中老師首度合作拍攝廣告，拍攝過程趣味十足。（圖／記者謝婷婷攝）

這次一起合作拍攝廣告的，還有命理老師詹惟中，他在廣告裡飾演李燕的頂頭上司，這次難得能和實力派演員對戲，讓詹惟中大呼好過癮。而李燕也大力稱讚詹老師的演技，直說老師沒有踏入演藝圈實在是太可惜了。詹惟中笑說，「 我是屬龍李燕是屬雞，這就代表龍飛鳳舞，我們的八字是六合，所以廣告一定會創造出無可限量的爆炸力跟影響力。過年快到了，這個廣告跟賺大錢是相關聯的，所以大家鎖定『拉斯維加斯娛樂城』，一定會荷包滿滿，鈔票數不完，點鈔機要準備好啊！」

▲「拉斯維加斯娛樂城」麻將賓果遊戲。（圖／記者謝婷婷攝）

拉斯維加斯娛樂城，遊戲搭配新機台、新活動，超舒壓超好玩，連戲劇女神李彥和綜藝女神吳珊儒都愛不釋手。遊戲每日將開出5千億遊戲幣彩金，登入還送麻將賓果、年終刮刮樂免費券，想要試手氣贏獎金的玩家，絕對不能錯過。

▲李燕和吳珊儒代言「拉斯維加斯娛樂城」線上遊戲。（圖／記者謝婷婷攝）

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