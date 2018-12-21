ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

李燕代言遊戲扮演火辣賭后　玩賓果、刮刮樂拚5千億獎金！

記者浦靖祤／台北報導

本土劇女神李燕穿著一襲閃亮黑色晚禮服，在廣告中扮演賭后角色，大聲喊出「我一定要贏回來」，氣勢凌人。李燕表示，「這一次拍廣告很有趣，因為扮演了3種不一樣的角色，第一個是拉斯維加斯娛樂城的女神，大家可以看到小燕跟戲劇完全不一樣的女神風貌，第二個是在夜市的賭后，穿上黑色禮服我覺得很有氣勢，第三個就是爭取獎金的主管，就是好打抱不平，比較仗義直言的角色，也是我個人最喜歡的角色。

▲李燕代言遊戲 飾演賭后氣勢凌人。（圖／記者謝婷婷攝）

李燕代言「拉斯維加斯娛樂城」遊戲，飾演賭后氣勢凌人。（圖／記者謝婷婷攝）

李燕透露在平常拍戲忙碌之餘，最喜歡玩線上遊戲放鬆舒壓，這一次被廠商相中，擔任休閒博弈遊戲代言人，自己也成了超級粉絲，一到拍戲空擋，就忍不住拿起手機玩。李燕說，「這款遊戲最方便的就是你不用出門，在家裡或是在上班的空檔之餘，隨時拿起手機就可以玩了。我最近最沈迷兩種遊戲，一個就是麻將賓果，另外一個是年終刮刮樂，我認為這兩款遊戲最吸引我的地方，就是它很容易就能讓我贏錢！很過癮。」

▲李燕代言遊戲 飾演賭后氣勢凌人。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼李燕和詹惟中老師首度合作拍攝廣告，拍攝過程趣味十足。（圖／記者謝婷婷攝）

▲李燕代言遊戲 飾演賭后氣勢凌人。（圖／記者謝婷婷攝）

這次一起合作拍攝廣告的，還有命理老師詹惟中，他在廣告裡飾演李燕的頂頭上司，這次難得能和實力派演員對戲，讓詹惟中大呼好過癮。而李燕也大力稱讚詹老師的演技，直說老師沒有踏入演藝圈實在是太可惜了。詹惟中笑說，「 我是屬龍李燕是屬雞，這就代表龍飛鳳舞，我們的八字是六合，所以廣告一定會創造出無可限量的爆炸力跟影響力。過年快到了，這個廣告跟賺大錢是相關聯的，所以大家鎖定『拉斯維加斯娛樂城』，一定會荷包滿滿，鈔票數不完，點鈔機要準備好啊！」

▲李燕代言遊戲 飾演賭后氣勢凌人。（圖／業者宇峻奧汀提供）

「拉斯維加斯娛樂城」麻將賓果遊戲。（圖／記者謝婷婷攝）

拉斯維加斯娛樂城，遊戲搭配新機台、新活動，超舒壓超好玩，連戲劇女神李彥和綜藝女神吳珊儒都愛不釋手。遊戲每日將開出5千億遊戲幣彩金，登入還送麻將賓果、年終刮刮樂免費券，想要試手氣贏獎金的玩家，絕對不能錯過。

▲拉斯維加斯娛樂城線上遊戲代言人。（圖／宇峻奧汀提供）

李燕和吳珊儒代言「拉斯維加斯娛樂城」線上遊戲。（圖／記者謝婷婷攝）

►《拉斯維加斯娛樂城》下載連結：https://go.onelink.me/kPjH/201812ebc

關鍵字：李燕吳珊儒詹惟中線上遊戲拉斯維加斯娛樂城麻將賓果刮刮樂

推薦閱讀

WD推出遊戲主機用HDD硬碟WD Gaming Drive

打造「ROX智冷電競機殼」　宏碁攜台灣康寧攻電競

網路遊戲需載明警語　元旦新法上路

台灣電競選手好棒！2018年抱走四座世界冠軍

泰國政府拼電競　成長世界第一　2019年東南亞電競人口達1980萬

LINE要徵人了　65個工程技術職缺等你來搶

恐怖驚悚精選系列《黑相集：棉蘭號》繁中版將於2019年發售

年末最後衝一波！ Steam冬季特賣即日開跑

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

三星S10+曝光　前置雙鏡沿用螢幕打孔設計、實現無邊框

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

李燕扮演火辣賭后　拚5千億獎金！

聲優紅白歌唱大賽明年4月舉行

《一零計畫》Android版封測開跑

《我的英雄學院》動畫第四季公開

Steam冬季特賣即日開跑

NS破美國本世代主機最速銷售紀錄

《黑相集：棉蘭號》繁中版2019年發售

《伊蘇》系列新作《伊蘇 9》正式發表

《Pokémon GO》強化BUG搶修中

《英雄聯盟》公開與漫威合作漫畫

最新新聞

LINE要徵人了　65個工程技術職缺等你來搶

《黑相集：棉蘭號》繁中版2019年發售

Steam冬季特賣即日開跑

LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

三星S10+曝光　螢幕打洞放前置雙鏡

李燕扮演火辣賭后　拚5千億獎金！

聲優紅白歌唱大賽明年4月舉行

ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

《我的英雄學院》動畫第四季公開

《零境交錯》今日在台上市

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366