ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

最難破解主機淪陷！電壓攻擊Xbox One權限全解放　13年神話終結

記者楊智仁／綜合報導

曾被視為「最安全主機」之一的 Xbox One 如今正式被攻破，近期舉行 RE//verse 2026 資安會議上，研究員 Markus Gaasedelen（暱稱Doom）公開展示名為「Bliss」的雙重電壓（Voltage Glitch）攻擊技術，成功突破主機底層安全機制，象徵 Xbox One 長達 13 年的防護神話正式瓦解。

▼最難破解主機Xbox One淪陷。（圖／翻攝自推特）▲▼Xbox。（圖／翻攝自推特）

自 2013 年 11 月推出以來，Xbox One 長期被認為是主機安全防護的代表之一，相較之下競爭對手 PlayStation 4 早在 2016 年前後即被攻破，而 Xbox One 始終未出現可行破解手法，甚至被外界稱為「不可駭」，即便上市多年後，微軟工程師仍將其稱為「公司史上最安全的產品」，然而此次「Bliss」出現象徵這道長達 13 年的安全防線正式被突破。

不過，目前該漏洞僅適用於最初版本的 Xbox One，而且實際操作難度極高。「Bliss」核心「電壓攻擊」在於精準控制 CPU 電壓在瞬間崩潰的時機點，Gaasedelen 並未直接修改系統重置機制，而是鎖定CPU電壓軌的瞬時變化，藉此干擾系統啟動流程。為了達成這點，他甚至開發全新的硬體觀測工具，以分析 Xbox One 內部運作狀態，最終成功構建出攻擊方法。

「Bliss」利用兩次精準電壓干擾連續觸發：「第一次干擾跳過 ARM Cortex 架構中的記憶體保護初始化流程、第二次則在系統讀取資料標頭時，介入 Memcpy 操作導向攻擊者控制的資料」，透過這種方式成功繞過關鍵安全機制，取得系統控制權。由於該攻擊直接針對晶片屬於硬體層級漏洞，Gaasedelen 表示此問題「無法透過更新修補」，一旦成功觸發，攻擊者可在所有層級執行未經簽章的程式碼，包括 Hypervisor 與作業系統，等同完全掌控整台主機。

儘管實際操作門檻極高，但此項突破對數位保存領域意義重大，未來研究人員可更深入存取Xbox One的韌體、作業系統與遊戲資料，甚至可能帶動模擬器技術的進一步發展。

關鍵字：Xbox One

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

推薦閱讀

《最後一戰》傳奇作家離世　臨終前曝「無遺憾」粉含淚：願安息

最難破解主機淪陷！電壓攻擊Xbox One權限全解放　13年神話終結

腦機介面新突破！《魔獸世界》癱瘓玩家意念暢玩：萬謝馬斯克

《上古卷軸6》沉寂多年遭狂追問　Bethesda高層苦笑：當從未有過

字節跳動出售旗下遊戲公司沐瞳　張雲帆續任CEO

《赤血沙漠》上市媒體78分　Steam褒貶不一「野心勃勃但有挫折期」

《Arc Raiders》強除AI語音　反擊捨棄真人疑慮直言：難以取代

【廣編】網石開啟《權力遊戲：國王大道》亞洲地區事前預約！

測試員笑憶曾搞炸《異塵餘生4》　一天4次核彈亂轟害全公司收信

直擊／CAPCOM STORE首間海外直營店開幕！台北限定商品搶先看

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

最難破解主機Xbox One遭電壓攻擊淪陷

《最後一戰》傳奇作家離世

《魔獸世界》癱瘓玩家憑意念暢玩

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片

《赤血沙漠》上市媒體開78分

CAPCOM STORE首間海外直營店開幕

遊戲上架首日賺百萬、開發者爆哭

《上古卷軸6》沉寂多年遭狂追問

《航海王》真人版全球再爆紅

最新新聞

《最後一戰》傳奇作家離世

最難破解主機Xbox One遭電壓攻擊淪陷

《魔獸世界》癱瘓玩家憑意念暢玩

《上古卷軸6》沉寂多年遭狂追問

字節跳動出售旗下遊戲公司沐瞳

《赤血沙漠》上市媒體開78分

《Arc Raiders》強除AI語音

網石開啟《權力遊戲：國王大道》

測試員笑憶曾搞炸《異塵餘生4》

CAPCOM STORE首間海外直營店開幕

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366