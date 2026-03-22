最難破解主機淪陷！電壓攻擊Xbox One權限全解放　13年神話終結

記者楊智仁／綜合報導

曾被視為「最安全主機」之一的 Xbox One 如今正式被攻破，近期舉行 RE//verse 2026 資安會議上，研究員 Markus Gaasedelen（暱稱Doom）公開展示名為「Bliss」的雙重電壓（Voltage Glitch）攻擊技術，成功突破主機底層安全機制，象徵 Xbox One 長達 13 年的防護神話正式瓦解。

▼最難破解主機Xbox One淪陷。（圖／翻攝自推特）

自 2013 年 11 月推出以來，Xbox One 長期被認為是主機安全防護的代表之一，相較之下競爭對手 PlayStation 4 早在 2016 年前後即被攻破，而 Xbox One 始終未出現可行破解手法，甚至被外界稱為「不可駭」，即便上市多年後，微軟工程師仍將其稱為「公司史上最安全的產品」，然而此次「Bliss」出現象徵這道長達 13 年的安全防線正式被突破。

不過，目前該漏洞僅適用於最初版本的 Xbox One，而且實際操作難度極高。「Bliss」核心「電壓攻擊」在於精準控制 CPU 電壓在瞬間崩潰的時機點，Gaasedelen 並未直接修改系統重置機制，而是鎖定CPU電壓軌的瞬時變化，藉此干擾系統啟動流程。為了達成這點，他甚至開發全新的硬體觀測工具，以分析 Xbox One 內部運作狀態，最終成功構建出攻擊方法。

「Bliss」利用兩次精準電壓干擾連續觸發：「第一次干擾跳過 ARM Cortex 架構中的記憶體保護初始化流程、第二次則在系統讀取資料標頭時，介入 Memcpy 操作導向攻擊者控制的資料」，透過這種方式成功繞過關鍵安全機制，取得系統控制權。由於該攻擊直接針對晶片屬於硬體層級漏洞，Gaasedelen 表示此問題「無法透過更新修補」，一旦成功觸發，攻擊者可在所有層級執行未經簽章的程式碼，包括 Hypervisor 與作業系統，等同完全掌控整台主機。

儘管實際操作門檻極高，但此項突破對數位保存領域意義重大，未來研究人員可更深入存取Xbox One的韌體、作業系統與遊戲資料，甚至可能帶動模擬器技術的進一步發展。