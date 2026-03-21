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《赤血沙漠》上市媒體78分　Steam褒貶不一「野心勃勃但有挫折期」

記者蘇晟彥／綜合報導

《黑色沙漠》珍艾碧絲打磨7年新作《赤血沙漠》在20日正式上市，在metacritic 媒體評分拿下78分，但毫不意外，上線後Steam評價來到「褒貶不一」（57%好評），理由跟先前媒體測試給出的結論一樣，前期上手難度偏難，容易產生勸退感。但不少媒體也指出，「《赤血沙漠》後期體驗感極佳，開放世界可以探索的元素非常多，戰鬥更加爽快」，請玩家要耐心等到後期，一定能體驗極佳的遊戲。

▲▼ 赤血沙漠 。（圖／）

《赤血沙漠》為《黑色沙漠》公司珍艾碧絲打磨7年之作，是一款描寫主角「克里夫」與灰鬃團夥伴一同展開旅程的開放世界動作冒險遊戲，本作採用珍艾碧絲獨家研發的「BlackSpace Engine」打造栩栩如生的高品質畫面、動態戰鬥以及高自由度互動，帶給玩家如同探索真實世界般的沉浸感。

但遊戲上市前，官方舉辦試玩會時，媒體就曾指出遊戲前期上手難度高，而正式 metacritic上評分也開出78分，大多數媒體指出一樣問題，在20日上市後Steam則出現「褒貶不一」（57%好評），大部分玩家同樣遇到前期挫折感較大的狀況，但也有不少人指出，請大家耐心撐過前期，後期熟悉後戰鬥無比好玩，再加上可以探索的元素極多，絕對是一款會漸入佳境的遊戲。

《赤血沙漠》已上市，支援PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store、ROG Xbox Ally等平台遊玩，本作支援包含韓文、英文、中文3種配音與14種語言字幕。
 

關鍵字：赤血沙漠

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