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直擊／CAPCOM STORE首間海外直營店開幕！台北限定商品搶先看

記者蘇晟彥／台北報導

卡普空（CAPCOM）在今年台北電玩展宣布要將CAPCOM STORE 首度拓展到台灣後，20日「CAPCOM STORE TAIPEI」在官方的剪綵下正式揭幕，位置緊鄰新光三越A11 3F寶可夢中心台北旁，店門口以經典IP STREET FIGTHER的「隆」巨大雕像矗立，同時將販售台北店限定商品，官方也表示未來將會推出只屬於台北的限定商品，歡迎所有粉絲蒞臨，期盼透過「CAPCOM STORE TAIPEI」讓玩家更了解角色魅力。

▼「CAPCOM STORE TAIPEI」 20日在新光三越A11 3F正式開幕。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

CAPCOM STORE TAIPEI 為官方首間海外直營店，位置選在新光三越A11 3F，同時也是Pokémon Center TAIPEI、傑仕登任天堂授權商品旗艦中心旁，隱約有想要與日本澀谷PARCO一樣，打造成電玩IP的直營店樓層。

對此，CAPCOM STORE TAIPEI 網羅CAPCOM旗下經典遊戲《惡靈古堡》、《STREET FIGHTER》、《魔物獵人》以及在台灣極受歡迎的《逆轉裁判》系列等周邊，其中最受歡迎的「CAPCOROM」也直接放置在店門口，一整排攤開包含肯、春麗、奇怪龍、艾露貓等角色都映入眼簾。

還有包含《惡靈古堡》保護傘相關周邊、《魔物獵人》模型等，在日本官方商店的商品原汁原味呈現在台北店中。

▼「CAPCOROM」系列娃娃受到粉絲熱烈歡迎。

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，台北店也將推出「台北限定商品」，包含隨行杯、全彩T-shirt、資料夾及托特包，每人限購一個。官方也表示，未來將會持續推出符合在地特色的商品，目標是經營一間長久獲得玩家喜愛的店鋪。對此，在開幕前間也將推出滿額贈，消費達1,000元將可以獲得限定明信片，送完為止。

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM,海外直營店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：卡普空

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