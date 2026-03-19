《高嶺鐵衛》停運公司跟著倒閉？官網消失...明星團隊慘澹收場

記者楊智仁／綜合報導

曾由前《Apex Legends》與《神兵泰坦l》開發成員組成的遊戲工作室 Wildlight Entertainment，近期傳出可能已停止營運。隨著官方網站與 LinkedIn 頁面接連下架、旗下遊戲《Highguard 高嶺鐵衛》伺服器關閉，加上資金撤回與大規模裁員等一連串打擊，外界普遍認為該工作室已實質走向終結，而《高嶺鐵衛》很可能也成為其首作同時也是最後一款作品。

《高嶺鐵衛》的發展歷程被外界形容為「幾乎每一步都出錯」，儘管遊戲本身品質並不差，但在上市前後的策略卻備受質疑，作為一款競爭激烈的即時服務型遊戲，本作幾乎沒有進行公開測試、搶先體驗或宣傳預告，行銷資源極為有限，幾乎完全仰賴正式上市後的口碑表現，最終《高嶺鐵衛》步上其他營運型失利作品的後塵，本作自上市至停運僅約 45 天

Wildlight Entertainment 成立於 2021 年，並於 2025 年在大型遊戲盛會亮相，隨後於 2026 年初推出《高嶺鐵衛》，隨著發行資金遭到撤回（外界指出與騰訊相關），工作室被迫進行大規模裁員，緊接著 3 月《高嶺鐵衛》宣告關閉伺服器，儘管遊戲停運不一定代表公司結束，但在本案中，種種跡象顯示工作室已難以維持運作。

目前官方尚未正式發布關閉聲明，但相關線索已相當明確，包含 Wildlight 的 LinkedIn 頁面已被移除，官方網站無法訪問僅顯示 404 錯誤頁面。此外，裁員後留下的少數員工原本負責維運遊戲，但隨著遊戲停止服務，營運需求也隨之消失。報導指出 Wildlight 公司法人仍在美國德拉瓦州登記中，法律上尚未解散，然而，其實際營運地加州的相關登記已被終止，顯示公司運作層面已基本停止，由於該工作室一向對外發聲不多，是否會針對此次風波做出正式回應，仍有待觀察。