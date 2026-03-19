獨做遊戲四年...上架首日賺百萬！開發者與妻子相擁爆哭感動玩家

記者楊智仁／綜合報導

德國實況主兼開發者 Cakez77，在其耗時四年獨立打造的塔防遊戲《Tangy TD》於 2026 年 3 月 9 日正式上架 Steam 後，僅 30 小時內便創下亮眼營收。他在直播中得知數字的瞬間情緒潰堤，與妻子相擁落淚的畫面不僅感動大量玩家，也讓這段影片迅速在社群平台瘋傳，成為近期遊戲圈最具話題性事件之一。

根據外媒報導《Tangy TD》是一款採像素風格的策略塔防遊戲，由 Cakez77 以 C++ 獨力開發完成，在長達四年的開發期間，他持續透過社群平台分享製作進度逐步累積關注。遊戲上市隔天，他於 Twitch 開台，當場打開 Steam 後台的銷售報告，結果顯示短短時間內已進帳 31,942 美元 ( 約百萬台幣 ) 讓他當場震驚不已。

直播畫面中 Cakez77 一邊顫抖一邊向觀眾道謝，並忍不住落淚，他的妻子隨後上前擁抱，這段充滿情感的互動畫面也成為影片爆紅的關鍵，遊戲目前在 Steam 上維持「極度好評」，並搭上 3 月 9 日至 16 日舉行的塔防遊戲促銷活動，進一步提升曝光。該作品也吸引知名 YouTuber MoistCr1tikal 注意，並在直播中實際遊玩，他形容這段開發者與妻子得知營收的畫面「非常暖心」，並表示因此想親自體驗遊戲。

在影片爆紅一周後，Cakez77 再次於直播中查看最新營收，結果顯示總收入已飆升至 245,123 美元，讓他再度情緒潰堤。他也提到，妻子其實事前並不知道這段影片會爆紅，但她當下的擁抱成為推動遊戲知名度的重要契機。