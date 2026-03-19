AI能做出《GTA》？Take-Two執行長直言「可笑」：神作要靠人類

記者楊智仁／綜合報導

針對 Google 今年稍早公開的生成式 AI 專案「Project Genie」引發市場震盪，遊戲大廠 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 近日受訪時表示，外界將 AI 視為威脅的反應「令人驚訝」，並直言這類工具無法取代真正的遊戲創作。

Project Genie 主打可透過簡單文字指令生成可互動的遊戲世界，一度引發投資市場對大型遊戲開發模式的疑慮，甚至導致包括《GTA》發行商在內的相關企業股價波動，不過 Zelnick 認為這種擔憂過於誇大，他指出，生成式 AI 或許能幫助開發者快速產出素材，但「素材不等於成功作品」，目前市場上每年都有大量遊戲推出，但真正能成為熱門作品的仍屈指可數，顯示關鍵並不在於製作效率，而是創意與整體體驗。

Zelnick 進一步表示，AI 確實有能力生成接近《NBA 2K》或《EA Sports FC》等級的視覺素材，甚至模擬《碧血狂殺》風格，但要打造如《GTA》同等規模與影響力的作品，仍需高度的人類參與與創意，「認為任何人只要按個按鈕就能做出爆紅作品，甚至推向全球數百萬玩家，是一種可笑的想法，娛樂產業從未如此運作。」

他也以 AI 音樂為例說明，目前已有工具可生成看似專業的歌曲，但缺乏讓人反覆聆聽的吸引力，顯示 AI 在創意深度上的限制，儘管如此，Zelnick 強調自己並不反對 AI 技術，並認為其在提升效率、處理日常事務方面仍具價值。不過在內容創作層面，他認為 AI 難以真正拉近業餘創作者與專業團隊之間的差距。