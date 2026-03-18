勇者挑戰！日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗　撐10秒送禮物

記者楊智仁／綜合報導

《蠟筆小新》是許多人心中回憶，並廣受各年齡層喜愛，其中一家之主野原廣志的臭襪更是堪稱動畫最強戰力。日本兵庫縣淡路島的主題設施二次元之森（ニジゲンノモリ）近期更宣布，將於 3 月 20 日至 5 月 31 日期間，推出期間限定的「廣志臭襪 10 秒挑戰」，邀請遊客親身體驗作品中經典的「強烈氣味」。

▼《蠟筆小新》廣志臭襪 10 秒挑戰。（圖／翻攝自推特）

《蠟筆小新》自1990 年開始連載陪著大家度過快樂童年，至今電影都在不斷更新。野原家除了小新無厘頭的各種橋段總是引發爆笑之外，其他成員們也都相當有特色，爸爸廣志的臭腳更令動畫內所有人都聞風喪膽。而本次活動設於園區內《蠟筆小新》主題設施「冒險樂園」，現場就展示廣志的襪子，並重現動畫中令人印象深刻的氣味設定，讓遊客能實際「聞到」這項經典橋段。

活動規則相當簡單，參加者只要能夠在該氣味下撐滿 10 秒，即可獲得園區限定的「野原廣志貼紙」作為紀念，官方也特別強調，雖然氣味相當強烈，但對人體並無影響，遊客可安心挑戰。本次活動為免費參加，但需持有指定園區門票方可體驗，透過將動畫中的搞笑設定具象化，此次活動也再次展現日本主題樂園在體驗設計上的創意，預料將吸引不少粉絲與遊客前往朝聖挑戰。