NVIDIA新影像技術翻車？角色臉被AI修過頭　玩家吐槽變迷因

記者楊智仁／綜合報導

顯示卡大廠 NVIDIA 於 3 月 16 日正式公布新一代影像升頻技術 DLSS 5，並稱其為「自 2018 年即時光線追蹤問世以來，電腦圖學領域最重大的突破」。不過，隨著技術展示畫面公開，卻在玩家與網路社群間引發大量討論。

黃仁勳在發表中形容，DLSS 5 是遊戲畫面領域的「GPT 時刻」，強調該技術結合傳統渲染與生成式 AI，能在保有創作者控制力的同時大幅提升畫面真實感。根據 NVIDIA 說明，DLSS 5 運作方式是利用每一幀畫面的顏色與動態向量，透過 AI 模型即時生成更接近「擬真」光照與材質效果，並可在最高 4K 解析度下運行。然而部分觀察認為，這樣的處理方式反而讓畫面被「覆蓋」上一層 AI 效果，導致整體視覺偏離原本的遊戲風格，甚至出現不自然的結果。

DLSS 5 genuinely looks like they saw one of these and said let's make it real.



Completely alters the artistic vision of the original. pic.twitter.com/5tLnTv8NOl — KAMI (@Okami13_) March 16, 2026

???? Nvidia anuncia DLSS 5, uma nova tecnologia que pode gerar gráficos extremamente realistas em jogos, porém qual é limite para estes ajustes onde podemos pensar: essa ainda é a obra original? Este personagem ainda é o mesmo?



Imagem meramente ilustrativa* pic.twitter.com/BIG2wQujGP — Coelho no Japão ????????????????????⛩- NintendoBarato.com.br (@rodrigocoelhoc) March 16, 2026

從官方釋出的示範畫面來看，不少玩家認為效果與宣稱存在落差，以《惡靈古堡 安魂曲》為例，角色葛蕾斯的臉部在 DLSS 5 處理後被指出出現明顯變化，甚至被形容像是網路上刻意惡搞角色外貌的「修圖版本」，引發不少吐槽。除此之外，《星空》、《EA Sports FC》也被用來展示 DLSS 5 對角色臉部的改善效果，但最終成果同樣遭到批評，部分玩家認為呈現出類似「AI濾鏡」的不自然質感，社群甚至掀起「DLSS 5 On / Off」對比圖迷因潮。

不過遊戲開發端對此技術仍抱持正面態度，美國電子遊戲設計師 Todd Howard 表示，DLSS 5 在《星空》中的表現令人印象深刻，讓畫面「更有生命力」，並期待玩家實際體驗。然而從目前網路反應來看，多數玩家對 DLSS 5 的初步印象偏向負面，未來該技術是否能透過調整改善觀感，或改變玩家評價仍有待後續觀察。