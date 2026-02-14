CloverWorks三大戀愛番齊發！畫面超精緻婆力滿分　2025夏番回顧

記者楊智仁／綜合報導

經過了平穩的春番，隨著天氣逐漸轉熱 2025 夏番火熱登場，7 月可說是強檔雲集，像是《膽大黨》第二季、高品質動畫製作公司 CloverWorks 更是一口氣帶來三大戀愛番，本篇文章照慣例根據筆者看過的作品回顧 2025 夏番。

膽大黨 第二季

各大串流平台締造亮眼成績、台灣先行上映票房突破千萬、霸權動畫《膽大黨》接續上一季小桃和厄卡倫到了寺仁家想協助他除靈，但一趟看似簡單的除靈任務卻暗藏當地不為人知的恐怖陋習，小桃一行人能突破重圍逃離險境嗎？第二季不僅戰鬥場面更上一層樓，小桃與厄卡倫逐漸走到一起的感情線也成為眾人矚目焦點。

戀上換裝娃娃 第二季

儘管《戀上換裝娃娃》原作已經完結，不過動畫當中海夢與新菜的故事才剛要開始，時隔三年放送的第二季海夢依舊可愛，挑逗著新菜雙方互動讓人臉紅心跳，時而給出的福利加上對於 Cosplay 詳細說明，完全展現《戀上換裝娃娃》的魅力。全新加入的角色背後故事也發人深省，而究竟小倆口何時會在一起，粉絲們都相當期待第三季的到來。

青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎

作為 CloverWorks 本季新番三巨頭，《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》表現相當不錯，麻衣學姊來到大學婆力依舊，與咲太閃光互動讓粉絲們大呼過癮。青豬系列最重要思春期劇情，充滿著深刻反思感動、以及滿滿緊張感，最終話本來以為事件告一段落，一閃而過的小小身影讓大家跟著咲太又警覺了起來。不知不覺青豬系列即將邁向結尾，最終章《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版預計 2026 年在日本上映

薰香花朵凛然綻放

《薰香花朵凛然綻放》自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛善解人意的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。不只男女主角刻劃成功，身邊朋友、家人也都非常溫柔，加上 CloverWorks 用心製作交織出一個暖心的故事。這次《薰香花朵凛然綻放》動畫化相當成功，銷量直接衝破了千萬冊。

Silent Witch 沉默魔女的秘密

《Silent Witch 沉默魔女的秘密》故事講述，莫妮卡·艾瓦雷特是世上唯一會使用無詠唱魔術的魔術師，並以史上最年輕紀錄當上王國最高位的魔術師「七賢人」。但是，莫妮卡事實上是因為極度社交恐懼，無法在人們面前開口說話而學會無詠唱魔術。繼過去的小孤獨旋風，社恐所帶來的各種笑料這次在魔法世界上演，《Silent Witch 沉默魔女的秘密》在動畫瘋超過 2 萬比評價中，獲得 4.9 的高評分。