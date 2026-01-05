ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

米津紅白騎鯊魚爆紅！網眼熟翻櫃「原來我也有」　網拍價格飆漲

記者楊智仁／綜合報導

2025 年底《NHK 紅白歌唱大賽》中，米津玄師演唱動畫電影《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲〈IRIS OUT〉的舞台演出掀起話題，其中米津本人所騎著的「巨大鯊魚車」更成為全場焦點。沒想到演出後眼尖網友馬上發現，這隻鯊魚造型和日本麥當勞贈品幾乎一模一樣，意外引爆另一起網路狂潮。

▼米津紅白騎鯊魚爆紅。（圖／翻攝自推特）▲▼米津鯊魚。（圖／翻攝自推特）

米津玄師〈IRIS OUT〉可以說是今年紅白最受矚目的曲子，走出電話亭的米津帶來超霸氣現場演出、華麗伴舞、帥氣走位、再到最後真紀真眼睛的舞台收尾，一切都可以用完美來形容，影片釋出短短三天已經快要突破千萬觀看。而說到這次演出，米津所騎著的「巨大鯊魚車」絕對是全場焦點，而網友們馬上發現這隻鯊魚和日本麥當勞兒童餐 X 環球影城曾推出的《大白鯊》水槍玩具贈品幾乎一模一樣。

不少日本網友隨即翻出家中的麥當勞玩具，紛紛在推特與社群平台曬出「米津大白鯊」，對比紅白舞台畫面直呼「根本是同一隻」、「原來我家也有紅白等級道具」、「不給小孩玩了，現在該供起來了！」隨著話題持續延燒，日本網拍平台上的「麥當勞大白鯊水槍」價格也跟著水漲船高，原本只是兒童餐附贈的小玩具，近期卻被炒到數倍價格，最貴有看到破 1000 台幣，只能說米津魅力真的無法擋呀。

關鍵字：米津玄師

