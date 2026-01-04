宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男！失去自我網共鳴：現代人縮影

記者楊智仁／綜合報導

動畫電影《神隱少女》日前在日本電視台系節目《週五電影院（Friday Road Show）》播出，節目官方帳號也同步分享作品幕後花絮，並公開了宮崎駿導演談及「無臉男」、「海上電車」的相關評論。

《神隱少女》於 2001 年夏季上映，上映後連續放映超過一年，最終創下 316.8 億日圓 的驚人票房成績，被譽為國民級動畫電影。不僅在日本國內大獲成功，也在國際間獲得高度評價，榮獲美國奧斯卡金像獎「最佳動畫長片」、柏林國際影展最高榮譽「金熊獎」等多項大獎。

官方在 X 上引述宮崎駿導演說法，「像無臉男這樣的人，身邊其實到處都是...，那種想依附他人、卻失去自我、沒有主見的人，我想在任何地方都能看到吧。」該評論引起不少人共鳴，甚至有網友表示，現代科技發達其實很多人都在社群迷失自我，「無臉男是孤獨化身，因自我缺失而渴望與他人共情，他在湯婆婆的宅邸中肆意妄為、吞噬慾望，象徵著現代人對認可的渴望永無止境。」

說到《神隱少女》有一幕描繪無臉男跟著千尋，搭上行駛在大海的列車，成為故事印象深刻場景，官方繼續引述說到，「那些平時對在自家或公司旁邊行駛的電車、卡車去向毫不在意的人，反而會跑來問『那班電車是開去哪裡的？』」。千尋不會對這種事情產生興趣，她光是面對眼前正在發生的現實就已經竭盡全力了。那個世界就和我們所居住的現代世界一樣，是個遼闊而模糊不清的世界。」

官方也補充說明，「所謂『遼闊而朦朧的世界』，指的是一個界線不明、輪廓曖昧的空間…，電車中那些如同影子般的角色，正是生活在千尋誤入的奇幻世界中的其中一種存在。」