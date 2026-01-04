ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男！失去自我網共鳴：現代人縮影

記者楊智仁／綜合報導

動畫電影《神隱少女》日前在日本電視台系節目《週五電影院（Friday Road Show）》播出，節目官方帳號也同步分享作品幕後花絮，並公開了宮崎駿導演談及「無臉男」、「海上電車」的相關評論。

▲▼神隱少女。（圖／翻攝自推特）

《神隱少女》於 2001 年夏季上映，上映後連續放映超過一年，最終創下 316.8 億日圓 的驚人票房成績，被譽為國民級動畫電影。不僅在日本國內大獲成功，也在國際間獲得高度評價，榮獲美國奧斯卡金像獎「最佳動畫長片」、柏林國際影展最高榮譽「金熊獎」等多項大獎。

官方在 X 上引述宮崎駿導演說法，「像無臉男這樣的人，身邊其實到處都是...，那種想依附他人、卻失去自我、沒有主見的人，我想在任何地方都能看到吧。」該評論引起不少人共鳴，甚至有網友表示，現代科技發達其實很多人都在社群迷失自我，「無臉男是孤獨化身，因自我缺失而渴望與他人共情，他在湯婆婆的宅邸中肆意妄為、吞噬慾望，象徵著現代人對認可的渴望永無止境。」

說到《神隱少女》有一幕描繪無臉男跟著千尋，搭上行駛在大海的列車，成為故事印象深刻場景，官方繼續引述說到，「那些平時對在自家或公司旁邊行駛的電車、卡車去向毫不在意的人，反而會跑來問『那班電車是開去哪裡的？』」。千尋不會對這種事情產生興趣，她光是面對眼前正在發生的現實就已經竭盡全力了。那個世界就和我們所居住的現代世界一樣，是個遼闊而模糊不清的世界。」

官方也補充說明，「所謂『遼闊而朦朧的世界』，指的是一個界線不明、輪廓曖昧的空間…，電車中那些如同影子般的角色，正是生活在千尋誤入的奇幻世界中的其中一種存在。」

關鍵字：神隱少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【土地公聖筊批准】玩香爐被媽唸...貓咪：爺爺說可以

推薦閱讀

日大臣超想逛同人展！忍痛缺席曝原因...網讚爆：宅宅之光

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男！失去自我網共鳴：現代人縮影

《中華一番》小當家竟遇死亡命運…作者崩潰求助AI　網笑給解法

《寶可夢》十代爆料再度流出　「Majin」皮卡丘巡遊東南亞群島

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉　總監坦言：不是為「好玩」而生

前SIE總裁再批現今開發　太想賺錢壓榨玩家豈忘「好玩」初心

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

《ARC Raiders》玩家驚現「切換Bug」　Kettle秒殺敵怪懇求別改

Faker獲韓國總統親頒體育界最高榮耀　告白粉絲：沒你們不可能

《芙莉蓮特展》五大區直擊！超大寶箱怪、欣梅爾甜送戒模型超好拍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA 5》被AI改成北韓風

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

前SIE總裁再批現今開發

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

2026新番超強！三霸權神仙打架

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男

《寶可夢》十代爆料再度流出

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉

日最大同人展C107落幕狂吸30萬人

最新新聞

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

《寶可夢》十代爆料再度流出

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉

前SIE總裁再批現今開發

《GTA 5》被AI改成北韓風

《ARC Raiders》玩家驚現切換Bug

Faker獲頒韓國體育界最高榮耀

《葬送的芙莉蓮特展》五大區直擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366