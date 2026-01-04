ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉　總監坦言：不是為「好玩」而生

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，沉寂八年終於向玩家迎來正式版本，雖說上線初期仍有不少伺服器問題，但依舊難以抵擋遊戲魅力。不過就有人好奇，遊戲常被說是「玩過就想退坑」，但為何多年過去遊戲依然是撤離射擊龍頭，對此遊戲總監解釋，其實本來就不是為好玩而作。

▼《逃離塔科夫》成功維持秘訣，竟是折磨玩家。（圖／翻攝自X／@tarkov）

▲▼《逃離塔科夫》成功維持秘訣，竟是折磨玩家。（圖／翻攝自X／@tarkov）

根據外媒報導，隨著許多玩家通關《逃離塔科夫》後，總監Nikita Buyanov則接受了外媒專訪，其中就提到《逃離塔科夫》在體驗上只有兩種結果，不是挫折感拉滿導致想要退坑，不然就是成就感提升爽度爆表，根本不存在中間平平舒服體驗，而這種極端兩種結果，毫無掩飾設計，正式團隊所想要打造的結果，也是眾多玩家內心所渴望的體驗，畢竟玩家總是會想要體驗燒腦、高難、有挑戰的任務。

不過，總監也提到這在遊戲產業確實罕見，也承認他們的遊戲難度可能高到「不好玩」程度，但這恰巧是遊戲的精髓所在。正因如此，《逃離塔科夫》才能長期穩居撤離射擊遊戲榜首，清楚自己的定位，並且完美地詮釋了某些玩家可能覺得怪異的遊戲循環。

此外，總監也表示，未來也不會為難度太高而妥協，不會加什麼瞄準輔助，也不會刻意簡化系統，而是要把同樣的痛苦、壓力與折磨完整獻給玩家，目標就是讓玩家體驗到那種「玩到想把控制器砸爛」的感受，因此對喜歡這種從高難體驗享受成就感的玩家而言可堪稱是神作，但對於手殘黨平平的人而言，或許就會後悔根本不該觸碰這款遊戲。

關鍵字：逃離塔科夫射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超衰】男見汽車禮讓過斑馬線　下秒慘遭75歲三寶姨擊落

推薦閱讀

日大臣超想逛同人展！忍痛缺席曝原因...網讚爆：宅宅之光

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男！失去自我網共鳴：現代人縮影

《中華一番》小當家竟遇死亡命運…作者崩潰求助AI　網笑給解法

《寶可夢》十代爆料再度流出　「Majin」皮卡丘巡遊東南亞群島

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉　總監坦言：不是為「好玩」而生

前SIE總裁再批現今開發　太想賺錢壓榨玩家豈忘「好玩」初心

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

《ARC Raiders》玩家驚現「切換Bug」　Kettle秒殺敵怪懇求別改

Faker獲韓國總統親頒體育界最高榮耀　告白粉絲：沒你們不可能

《芙莉蓮特展》五大區直擊！超大寶箱怪、欣梅爾甜送戒模型超好拍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA 5》被AI改成北韓風

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

前SIE總裁再批現今開發

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

2026新番超強！三霸權神仙打架

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男

《寶可夢》十代爆料再度流出

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉

日最大同人展C107落幕狂吸30萬人

最新新聞

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

宮崎駿一句點破《神隱少女》無臉男

《中華一番》小當家竟遇死亡命運

《寶可夢》十代爆料再度流出

《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉

前SIE總裁再批現今開發

《GTA 5》被AI改成北韓風

《ARC Raiders》玩家驚現切換Bug

Faker獲頒韓國體育界最高榮耀

《葬送的芙莉蓮特展》五大區直擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366