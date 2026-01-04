《逃離塔科夫》爆紅秘訣揭曉　總監坦言：不是為「好玩」而生

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，沉寂八年終於向玩家迎來正式版本，雖說上線初期仍有不少伺服器問題，但依舊難以抵擋遊戲魅力。不過就有人好奇，遊戲常被說是「玩過就想退坑」，但為何多年過去遊戲依然是撤離射擊龍頭，對此遊戲總監解釋，其實本來就不是為好玩而作。

▼《逃離塔科夫》成功維持秘訣，竟是折磨玩家。（圖／翻攝自X／@tarkov）



根據外媒報導，隨著許多玩家通關《逃離塔科夫》後，總監Nikita Buyanov則接受了外媒專訪，其中就提到《逃離塔科夫》在體驗上只有兩種結果，不是挫折感拉滿導致想要退坑，不然就是成就感提升爽度爆表，根本不存在中間平平舒服體驗，而這種極端兩種結果，毫無掩飾設計，正式團隊所想要打造的結果，也是眾多玩家內心所渴望的體驗，畢竟玩家總是會想要體驗燒腦、高難、有挑戰的任務。

不過，總監也提到這在遊戲產業確實罕見，也承認他們的遊戲難度可能高到「不好玩」程度，但這恰巧是遊戲的精髓所在。正因如此，《逃離塔科夫》才能長期穩居撤離射擊遊戲榜首，清楚自己的定位，並且完美地詮釋了某些玩家可能覺得怪異的遊戲循環。

此外，總監也表示，未來也不會為難度太高而妥協，不會加什麼瞄準輔助，也不會刻意簡化系統，而是要把同樣的痛苦、壓力與折磨完整獻給玩家，目標就是讓玩家體驗到那種「玩到想把控制器砸爛」的感受，因此對喜歡這種從高難體驗享受成就感的玩家而言可堪稱是神作，但對於手殘黨平平的人而言，或許就會後悔根本不該觸碰這款遊戲。