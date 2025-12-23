ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》創辦人談離開　28年「平凡奮鬥」曝：該做改變了

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》經歷了員工失言再到評價反轉，堪稱是2025年特例典範，遊戲也將在明年推出DLC「奇譚」。然而如今卻傳出遺憾消息，遊戲開發商創辦人Brian Fleming宣布離職，28年平凡奮鬥執掌，讓他思考該為後續人生做出改變，預計將在2026年4月完成交接後便正式離開。

▼《羊蹄山戰鬼》創辦人宣布離職。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

▲▼《羊蹄山戰鬼》創辦人宣布離職。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

根據Brian Fleming貼文公告，他自1997年就創立Sucker Punch Productions，後續在1999 年於N64平台推出《Rocket：Robot on Wheels》後，以2002年的《Sly Cooper》系列打下了基礎，後續更是靠著2009年所推出《Infamous》系列，因而一戰成名，一直到該工作室在2011年被索尼正式收購，直到現在已過28個年頭，藉此也讓他萌生想要改變工作的想法，他比喻自己如同28年從未搖動的雪花球，該是為這球當中注入新東西，因此才有了此次離職舉動。

不過他也提到，「我真的不知道接下來要做什麼，或許會在2026年正式離開後，計畫先去旅行，並花時間思考未來想追求的機會」。其中他也透露考慮的職業領域相當廣泛，像是繼續留在遊戲業、轉向更廣泛的科技領域、投入娛樂產業，或是倡議政治相關工作。

此外，他也對放手工作室不會感到擔憂，把工作室交給團隊，他表示非常有信心團隊能帶領工作室往更好方向走下去，雖說他已宣布將會離開工作室，但關於他手上還有許多交接工作需要完成，因此工作室將會在2026年1月1日，聯合創意總監Jason Connell（曾參與《對馬戰鬼》與《羊蹄山戰鬼》）與技術總監Adrian Bentley將共同接任他的職位，而Nate Fox 則將繼續擔任聯合創意總監，他則是會從旁協助，直到四月完成所有交接工作後，便會正式離開。

