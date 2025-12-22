抄襲訴訟結束！騰訊《荒野起源》向索尼達成和解　簡介全數下架

記者黃冠瑋／綜合報導

由中國騰訊旗下子公司Polaris Quest所開發的新遊戲《荒野起源》先前就因為「照搬式克隆」慘遭索尼提告，期間騰訊先是不斷反擊索尼通用材別獨攬專利，索尼則反駁別玩弄責任歸屬。不過如今，卻傳出雙方已達成保密和解，並且目前關於《荒野起源》在Steam、Epic Games Store等平台商店頁面也已經全面下架。

▼騰訊《荒野起源》與索尼達成和解（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》）



關於此次騰訊《荒野起源》抄襲起因，原是2024年11月所公開的遊戲預告中，多數內容與索尼《地平線》有雷同之處，起初在騰訊發表之前，索尼則是有數次向騰訊警告，但騰訊子公司依舊不予理會，因此索尼在今年七月正式向美國加州聯邦法院對騰訊及其子公司北極光工作室提出訴訟。後續騰訊在正式被告後，不僅沒有表示願意讓步意願，還試圖更新Steam頁面、刪除原先相似宣傳圖，並反擊索尼「獨攬專利」，可見雙方已達到無法和平解決局面。

不過如今，根據外媒指出，近日在一份法院文件中索尼與騰訊已達成保密和解，將不會在後續進行訴訟程序。對此，騰訊也公開表示，已經與索尼達成保密和解共識，後續也不會針對此事公開說明細節，彼此將撤回訴訟，並各自負擔相關費用，也為這次法律攻防戰宣告落幕。

此外，雖說此次沒辦法清楚知道雙方談妥條件，但目前《荒野起源》在Steam、Epic Games Store等平台商店頁面也已經全面下架，基於先前遊戲將延後至2027年，很可能此次下架再重新上架機率極低，畢竟如果要符合規範，遊戲內容則必須大量更改，對於開發公司而言可說是一筆不小負擔。