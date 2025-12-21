非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

記者楊智仁／綜合報導

一名來自奈及利亞的玩家，成功將對遊戲的熱愛轉化為公益行動，Oside Oluwole Khoded 近日以連續遊玩手機遊戲 100 小時 4 分鐘 的驚人成績，創下「最長手機遊戲馬拉松」的金氏世界紀錄，同時也為脊髓損傷患者募得善款。

▼男子玩手遊 100 小時創金氏紀錄。（圖／翻攝自@GWR）

Oside 於 9 月在拉哥斯完成這項挑戰，打破由美國玩家 Carrie Swidecki 遊玩《Pokémon Go》所創下 55 小時 1 分 51 秒舊紀錄，幾乎將原有紀錄翻倍。此次挑戰中，他選擇遊玩的作品為《Dream League Soccer 2024》。值得一提的是，這場長時間的遊戲挑戰並非單純為了刷新紀錄，而是配合 9 月「脊髓損傷關懷月」，以募款形式支援脊髓損傷患者與相關復健中心，Oside 表示，希望透過自身行動，提升以男性為主的遊戲社群對脊椎健康的關注，提醒長期久坐、不良姿勢及生活習慣可能帶來的風險。

在公開邀請贊助後，Oside 共募得 20 萬奈拉（約 4300 台幣）作為公益用途。他也坦言，自己長時間遊玩遊戲的能力其實從大學時期便已累積，而童年時曾連續遊玩足球遊戲 12 小時的經驗，更讓他對這次挑戰並不陌生。依照金氏世界紀錄規定，挑戰者每進行一小時活動可累積 5 分鐘休息時間 ( 換算每天只有兩小時可以休息 )。Oside 因此在挑戰初期連續遊玩 24 小時，將休息時間保留至後段，以因應體力與精神的極限，他也特別感謝家人與朋友全程陪伴，透過聊天與鼓勵幫助他撐過漫長過程。

Oside 的壯舉獲得拉哥斯州政府肯定，青年與社會發展部專員 Mobolaji Ogunlende 親自與他會面，祝賀其取得金氏世界紀錄證書。據悉，Oside 已再度嘗試挑戰，盼能刷新自己創下的紀錄，目前正等待官方結果確認。