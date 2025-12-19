瑪利歐現身信義區！任天堂冬季同樂會「限量特典等你收藏」

記者蘇晟彥／台北報導

台灣任天堂 19日起至2026年 1月18日在信義區威秀廣場舉辦「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」，將瑪利歐、咚奇剛及寶可夢直接搬到信義區，玩家將可以直接在街頭進入精心佈置的聖誕小屋試玩最新遊戲，在門口也有活動期間限定的聖誕樹、任天堂人氣角色小彩蛋，邀請所有玩家一同體驗Nintendo Switch2的魅力。

▼任天堂在信義區舉辦活動，現場將提供玩家試玩最新大作。（圖／記者蘇晟彥攝）

「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」以溫馨聖誕作為元素，在信義區街頭設置小屋及擺放Nintendo Switch2，讓民眾在寒冬中可以到裡頭「溫暖一下」。在聖誕小屋最前頭有著期間限定的聖誕樹（夜間會點燈）以及瑪利歐、碧姬公主提供給大家盡情打卡，周遭也隱藏著許多任天堂IP的小圖樣，看起來極度可愛。

這次將提供《瑪利歐賽車世界》、《超級瑪利歐銀河》、《超級瑪利歐銀河 ２》、《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition ＋ 空前盛會TV》、《咚奇剛 蕉力全開》及《寶可夢傳說 Z-A》提供試玩。 在試玩過後將可以獲得兌換券，憑券到「任天堂授權商品旗艦中心 A11」消費滿額，更可兌換限定特典。

Nintendo Switch 2 冬季同樂會特典資料夾3款（※三款中隨機一款贈送）

・《瑪利歐賽車世界》與《超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition ＋ 空前盛會TV》

・《卡比的馭天飛行者》

・《咚奇剛 蕉力全開》與《超級瑪利歐銀河 ＋ 超級瑪利歐銀河 ２》

「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」活動資訊

活動日期： 2025年12月19日（五）-2026年1月18日（日）

活動地點：信義威秀徒步區

開放時間：

週一至週四：14:00-20:00

週五：14:00-21:00

週六：11:00-21:00

週日：11:00-20:00

※特殊日期活動時間將會有所異動

12月24日（三）：14:00-22:00

12月25日（四）：11:00-22:00

12月31日（三）：11:00-22:00

1月1日（四）：11:00-22:00

※如於特殊日期現場人潮過多，活動有可能提前結束。

聖誕樹開放時間：搭配每日遊戲・服務體驗區的開放時間 ~ 22:00