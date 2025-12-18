ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　神級IP續作玩爛跌落神壇

記者蘇晟彥／綜合報導

以劍靈系列開創網遊時代的NCSOFT，17日晚間接連拋出重磅，以劍靈作為續作延伸的《劍靈2》、《昊緣》確定將接續關服，分別在2026年6月30日及2026年2月19日結束營運，官方表示「非常抱歉必須向各位傳達這項令人遺憾的消息，我們內心亦深感沉重。」同時公告退費相關機制。

▲▼

《劍靈2》在官網低調公告，遊戲從2023年上線後，決定將在2026年6月30日正式關服，已經結束付費商品相關販售，同時營運服務結束相關詳細日程預計將另行公告說明，但並未寫清楚付費商品退貨機制，官方也指出，傳達這個遺憾消息內心同樣沈重，會在剩餘時間舉辦多項活動，回饋玩家支持。

《昊緣》也在官網公告，遊戲將於2026年2月19日正式關服，將在關服後辦理退費相關機制，僅開放到3月21日，同時強調很抱歉未能與門主們一同度過更長久的時間，真心希望即使旅程結束，各位在《昊緣》的回憶也能溫暖地留在玩家的心中。

對此，針對兩個遊戲的關服玩家絲毫不意外直說，「劍靈IP吵了多久都玩不出新把戲，倒了完全不意外」、「昊源從幾百年前就直接宣傳別的遊戲，真的好好笑」、「劍靈2還沒公布退款機制？」、「NC真的不要碰，很容易暴斃啊」、「現在就看AION 2吧，希望不要玩爛」

