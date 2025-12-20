ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《墮落之王2》堅定不會政確　CEO承諾「露骨性感魅女」加入

記者黃冠瑋／綜合報導

早在先前類魂遊戲《墮落之王》開發商CI Games執行長Marek Tyminski，就聲稱「DEI」全是騙局。如今CI Games於近期才剛圓滿落幕的TGA2025上，宣布2026年即將推出《墮落之王2》，對此Marek再次高喊，由於先前工作室沒整合導致決策不一致，但現在不同，關於此次新作不會有政治正確，並且將有性感美女加入。

▼《墮落之王2》確認將在2026年問世。（圖／翻攝自YouTube／CI Games）

▲▼《墮落之王2》確認將在2026年問世。（圖／翻攝自YouTube／CI Games）

關於CI Games執行長Marek Tyminski的討論其實早在今年1月以來就爭論不休，像是CI Games旗下子工作室HEXWORKS總監Ryan Hill就聲稱《墮落之王》不會有社會或是政治議題參與，畢竟會影響銷量，後續該工作室又聲稱自己是「類魂遊戲傳承者」，引起網上不少爭議。先不論發言是否妥當，但也成功為母工作室CI Games提供政治正確發言機會，隨後CI Games執行長Marek Tyminski便也提到「DEI」全是騙局，因此讓他堅定相信旗下《墮落之王》後續絕不採用。

如今隨著《墮落之王2》搶在TGA2025上公開即將在2026年問世，就有玩家好奇當初執行長Marek Tyminski聲稱不會有政治正確相關內容。對此，Tyminski表示，「第一款遊戲《墮落之王》之所以有A／B體型選項，是因為早期政治正確和資訊過濾限制，並非所有決策都能及時傳達給我，但自從2024年底兼任 CEO 和工作室負責人以來，情況已經發生了很大的變化，工作室已完全整合，已經糾正許多先前錯誤，將會持續改進」，因此他也透露遊戲將會有魅力十足女性角色，她們將會穿著性感服飾與盔甲，至於是否提供玩家操作或只是NPC，只能等到遊戲確定上市後，才能正式揭曉。

另外，關於此次遊戲劇情方面，故事將會設定在一個遭邪神、異界魔法與冥界勢力侵蝕的人類王國度，自黑暗之神Adyr墜落的一千年後，這片瀕臨毀滅的孤立國度仍奮力抵抗來自冥界「Umbral」及其主宰的侵略，遊戲將會提供單人模式、共享進度合作模式與PvP 模式等。

