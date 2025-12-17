ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》早在10月就一直不斷傳出有意製作DLC消息，對此開發團隊也承認確實DLC正在製作當中，只不過時間還未定，但沒想到官方竟在16日拋出震撼彈，宣布將於2026年推出名為「Sea of Sorrow」的大型擴充內容，以航海為主題的 DLC將會以「免費」形式送給大家，讓不少玩家直呼佛心公司。

▼《絲綢之歌》免費DLC「悲傷之海」曝光。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

▲▼《絲綢之歌》免費DLC「悲傷之海」曝光。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

根據官方此次公告資訊，此次DLC「Sea of Sorrow」將會擴充全新區域探索，與BOSS戰和闖關道具，從所釋出的定名可稍微知道將會是以海洋為主題，並且劇情上此地區可能有一段令人悲傷辛酸故事，想必能為玩家再次創造新的遊戲體驗。至於配備方面，官方也為了因應初代加入到Switch2，將全面導入《絲綢之歌》的技術優化，支援更高的畫面解析度、高幀數模式以及升級後的畫面特效，並且原有Switch版本玩家還可直接無痛升級此版本。

此外，由於Switch2升級以及技術優化即將加入，官方則是會開放新功能和修正錯誤，讓PC版Steam和GOG版本的《空洞騎士》玩家，能選擇公開測試版體驗許多更新內容，像是新增的16:10 與 21:9 超寬螢幕支援功能。而攸關DLC「Sea of Sorrow」上市方面，官方則是透露在經歷TGA後的短暫休息，將會繼續全力衝刺開發，確保DLC「Sea of Sorrow」能和《空洞騎士》Switch2都在2026年加入，雖說以上資訊能看出官方非常用心，但還是有部分玩家擔心，深怕DLC開發到最後演變成內容龐大，導致如同當初《空洞騎士：絲綢之歌》一樣延期，並且一延就是6年。

關鍵字：空洞騎士絲綢之歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

推薦閱讀

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

網遊捏臉系統太強　整形醫師大推「諮詢前先下載」：屌打所有建模軟體

年度霸權《孤獨搖滾》動畫展要來台灣　重現小孤獨創作小空間

《英雄聯盟》CFO宣布Shad0w加盟！前BLG打野征戰新賽區

《我的英雄學院》封神壯舉！整季評價「全突破9分」寫完美十年

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物　未來全力優化官方盼：繼續支持

《惡靈古堡9》里昂確定回歸　「字翻彩蛋」早現端倪網佩：超巧思

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回「不實指控」：開發好幾年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我的英雄學院》最終季封神壯舉

Steam增省錢新功能？買貴系統跳警告

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回

日12歲小學生不上國中目標電競選手

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

《空戰奇兵》新作明年出

最新新聞

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

《孤獨搖滾》動畫展要來台灣

《英雄聯盟》CFO宣布Shad0w加盟

《我的英雄學院》最終季封神壯舉

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《惡靈古堡9》里昂確定回歸

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366