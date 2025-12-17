《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》早在10月就一直不斷傳出有意製作DLC消息，對此開發團隊也承認確實DLC正在製作當中，只不過時間還未定，但沒想到官方竟在16日拋出震撼彈，宣布將於2026年推出名為「Sea of Sorrow」的大型擴充內容，以航海為主題的 DLC將會以「免費」形式送給大家，讓不少玩家直呼佛心公司。

▼《絲綢之歌》免費DLC「悲傷之海」曝光。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

根據官方此次公告資訊，此次DLC「Sea of Sorrow」將會擴充全新區域探索，與BOSS戰和闖關道具，從所釋出的定名可稍微知道將會是以海洋為主題，並且劇情上此地區可能有一段令人悲傷辛酸故事，想必能為玩家再次創造新的遊戲體驗。至於配備方面，官方也為了因應初代加入到Switch2，將全面導入《絲綢之歌》的技術優化，支援更高的畫面解析度、高幀數模式以及升級後的畫面特效，並且原有Switch版本玩家還可直接無痛升級此版本。

此外，由於Switch2升級以及技術優化即將加入，官方則是會開放新功能和修正錯誤，讓PC版Steam和GOG版本的《空洞騎士》玩家，能選擇公開測試版體驗許多更新內容，像是新增的16:10 與 21:9 超寬螢幕支援功能。而攸關DLC「Sea of Sorrow」上市方面，官方則是透露在經歷TGA後的短暫休息，將會繼續全力衝刺開發，確保DLC「Sea of Sorrow」能和《空洞騎士》Switch2都在2026年加入，雖說以上資訊能看出官方非常用心，但還是有部分玩家擔心，深怕DLC開發到最後演變成內容龐大，導致如同當初《空洞騎士：絲綢之歌》一樣延期，並且一延就是6年。