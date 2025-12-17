《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲界年度盛事TGA2025日前已圓滿結束，其中早在先前受到玩家矚目的RPG《天國降臨：救贖2》原有望奪下大獎，但由於《光與影：33號遠征隊》太過亮眼，不幸遺憾地惜敗。不過Warhorse Studios團隊並沒有太失落，反而利用「火災狗」迷因，並附上怪法國人來自嘲，讓不少網友笑稱，苦中作樂。

▼《天國降臨：救贖2》沒得獎自嘲被讚爆。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

如果要說到今年度TGA最大贏家，莫過於就是《光與影：33號遠征隊》一舉奪下包含年度最佳遊戲、最佳遊戲導演、最佳敘事、最佳美術指導、最佳配樂與音樂、最佳演出、最佳獨立遊戲、最佳獨立遊戲出道作、最佳角色扮演遊戲9項大獎。對於《光與影：33號遠征隊》奪得獎項，可說是實至名歸，但對於其他遊戲而言，卻都被掩蓋光芒，其中《天國降臨：救贖2》就是如此，畢竟入圍三項大獎都被《光與影：33號遠征隊》抱走。

不過事後，Warhorse Studios卻發文表示一張「This is fine」的火災狗迷因圖，接著更貼出遊戲內的對話截圖，其中就寫著「怪法國人」（Blame the French），來自嘲自己慘敗責任要歸咎於法國工作室，畢竟《光與影：33號遠征隊》就是由法國人所製作的遊戲，但也沒辦法對手太強的那種心態。消息一出後，瞬間吸引無數網友稱讚這種幽默式回應，並笑稱「真會苦中作樂」、「輸了大獎卻贏得了掌聲」、「《天國降臨：救贖2》值得最佳角色扮演大獎」、「真不容易已經開始期待，團隊後續新作」。

另外，或許有玩家會不懂火災狗迷因梗（This is Fine），其實是指一隻狗坐在著火的房子裡喝咖啡，並說「一切安好」，代表著一種對糟糕處境的裝傻、逃避現實，或在絕望中自嘲的幽默感，源自漫畫家K.C. Green的網路漫畫《槍戰》，常被用來表示人身處困境，卻假裝沒事或是對無力改變的狀況進行諷刺。