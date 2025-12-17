ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲界年度盛事TGA2025日前已圓滿結束，其中早在先前受到玩家矚目的RPG《天國降臨：救贖2》原有望奪下大獎，但由於《光與影：33號遠征隊》太過亮眼，不幸遺憾地惜敗。不過Warhorse Studios團隊並沒有太失落，反而利用「火災狗」迷因，並附上怪法國人來自嘲，讓不少網友笑稱，苦中作樂。

▼《天國降臨：救贖2》沒得獎自嘲被讚爆。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

▲▼《天國降臨：救贖2》沒得獎自嘲被讚爆。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

如果要說到今年度TGA最大贏家，莫過於就是《光與影：33號遠征隊》一舉奪下包含年度最佳遊戲、最佳遊戲導演、最佳敘事、最佳美術指導、最佳配樂與音樂、最佳演出、最佳獨立遊戲、最佳獨立遊戲出道作、最佳角色扮演遊戲9項大獎。對於《光與影：33號遠征隊》奪得獎項，可說是實至名歸，但對於其他遊戲而言，卻都被掩蓋光芒，其中《天國降臨：救贖2》就是如此，畢竟入圍三項大獎都被《光與影：33號遠征隊》抱走。

不過事後，Warhorse Studios卻發文表示一張「This is fine」的火災狗迷因圖，接著更貼出遊戲內的對話截圖，其中就寫著「怪法國人」（Blame the French），來自嘲自己慘敗責任要歸咎於法國工作室，畢竟《光與影：33號遠征隊》就是由法國人所製作的遊戲，但也沒辦法對手太強的那種心態。消息一出後，瞬間吸引無數網友稱讚這種幽默式回應，並笑稱「真會苦中作樂」、「輸了大獎卻贏得了掌聲」、「《天國降臨：救贖2》值得最佳角色扮演大獎」、「真不容易已經開始期待，團隊後續新作」。

另外，或許有玩家會不懂火災狗迷因梗（This is Fine），其實是指一隻狗坐在著火的房子裡喝咖啡，並說「一切安好」，代表著一種對糟糕處境的裝傻、逃避現實，或在絕望中自嘲的幽默感，源自漫畫家K.C. Green的網路漫畫《槍戰》，常被用來表示人身處困境，卻假裝沒事或是對無力改變的狀況進行諷刺。

關鍵字：天國降臨角色遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

推薦閱讀

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

網遊捏臉系統太強　整形醫師大推「諮詢前先下載」：屌打所有建模軟體

年度霸權《孤獨搖滾》動畫展要來台灣　重現小孤獨創作小空間

《英雄聯盟》CFO宣布Shad0w加盟！前BLG打野征戰新賽區

《我的英雄學院》封神壯舉！整季評價「全突破9分」寫完美十年

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物　未來全力優化官方盼：繼續支持

《惡靈古堡9》里昂確定回歸　「字翻彩蛋」早現端倪網佩：超巧思

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回「不實指控」：開發好幾年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我的英雄學院》最終季封神壯舉

Steam增省錢新功能？買貴系統跳警告

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回

日12歲小學生不上國中目標電競選手

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

《空戰奇兵》新作明年出

最新新聞

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

《孤獨搖滾》動畫展要來台灣

《英雄聯盟》CFO宣布Shad0w加盟

《我的英雄學院》最終季封神壯舉

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《惡靈古堡9》里昂確定回歸

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366