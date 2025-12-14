ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一！粉絲淚喊：青春結束了

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《我的英雄學院》最終回（總集數第170話）日前播出，自2016年4月開播以來，歷時9年8個月的動畫篇章正式畫下句點。原作漫畫自2014年7月起於《週刊少年Jump》連載，並於2024年8月完結，與動畫一樣歷經約10年的長期連載，為這部作品的時代劃下完美句號。

▲▼我英完結。（圖／翻攝自推特）

本作至今共播出8季，飾演主角「綠谷出久」的聲優山下大輝感性表示，「《我的英雄學院》是堀越老師傾注靈魂創作的作品，感動人心，希望把這個故事傳遞給更多人，是所有工作人員集結而成的『One For All』之心。我能成為其中一員感到非常驕傲，如果未來的綠谷與大家依然持續伸出援手，作為最棒的英雄向前邁進，那我也希望能像他一樣筆直向前，與因這部作品而相遇、無可取代的夥伴們一同繼續前進。」

▲▼我英完結。（圖／翻攝自推特）

自第一季起便帶領製作團隊的總監督長崎健司也表示，「從小我就非常喜歡動畫，每周都滿懷期待地收看，從中獲得元氣與勇氣，如今已成為我生命的一部分。如果《我的英雄學院》也能像當年動畫之於我一樣，帶給粉絲們快樂，那將是我最大的幸福，感謝大家長期以來的收看與支持！」官方網站也刊登來自48位聲優與製作人員的留言。

▲▼我英完結。（圖／翻攝自推特）

最終回播出後網路上湧現大量不捨的聲音，「真是個完美的最終回」、「能即時追到最終話太好了」、「10年來謝謝你」、「謝謝《我的英雄學院》，謝謝堀越老師，最喜歡這部作品」、推特上「#ヒロアカ ( 我英 ) 」關鍵字於13日晚間登上日本趨勢榜第1名。

關鍵字：我的英雄學院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

推薦閱讀

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一！粉絲淚喊：青春結束了

索尼鼓勵開發多用「全新節能」模式　暗示未來PS6向任天堂看齊

暴雪TGA拋重磅暗黑4「聖騎士即刻加入」　DLC明年4月登場

《光與影：33 號遠征隊》奪年度最佳遊戲　橫掃TGA搶下9大獎

《刺客教條：黑旗》「重製定名」曝光　證實已過歐PEGI18級評級

「進擊羔羊教主」親臨G-EIGHT現場　最新DLC「羊絨仙境」開放試玩

第四屆G-EIGHT開展！Fangamer限定周邊搶翻　200款獨立遊戲等你玩

《寶可夢TCG Pocket》全新擴充包「紅蓮烈焰」登場　

《惡靈古堡9》意外爆「蘿絲」回歸　玩家心碎：里昂呢？

跨平台再加1 !《微軟模擬飛行2024》榮登PS5　幕後推手竟是索尼

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一

PS5、Steam主機誰更優勢？

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

《絕命異次元》重製版成絕響

《柯南》澤城美雪接棒已故前輩首亮相

漫畫家原稿被竊網發起「調查連署」

Discord吃爆記憶體官方承認Bug

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

索尼鼓勵開發多用全新節能模式

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

最新新聞

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一

索尼鼓勵開發多用全新節能模式

暴雪TGA拋重磅新職業聖騎士

《33 號遠征隊》奪年度最佳遊戲

《刺客教條：黑旗》重製定名曝光

進擊羔羊教主親臨G-EIGHT現場

第四屆G-EIGHT開展！

《寶可夢TCG Pocket》全新擴充包

《惡靈古堡9》意外爆蘿絲回歸

《微軟模擬飛行2024》榮登PS5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366