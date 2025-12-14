《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一！粉絲淚喊：青春結束了

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《我的英雄學院》最終回（總集數第170話）日前播出，自2016年4月開播以來，歷時9年8個月的動畫篇章正式畫下句點。原作漫畫自2014年7月起於《週刊少年Jump》連載，並於2024年8月完結，與動畫一樣歷經約10年的長期連載，為這部作品的時代劃下完美句號。

本作至今共播出8季，飾演主角「綠谷出久」的聲優山下大輝感性表示，「《我的英雄學院》是堀越老師傾注靈魂創作的作品，感動人心，希望把這個故事傳遞給更多人，是所有工作人員集結而成的『One For All』之心。我能成為其中一員感到非常驕傲，如果未來的綠谷與大家依然持續伸出援手，作為最棒的英雄向前邁進，那我也希望能像他一樣筆直向前，與因這部作品而相遇、無可取代的夥伴們一同繼續前進。」

自第一季起便帶領製作團隊的總監督長崎健司也表示，「從小我就非常喜歡動畫，每周都滿懷期待地收看，從中獲得元氣與勇氣，如今已成為我生命的一部分。如果《我的英雄學院》也能像當年動畫之於我一樣，帶給粉絲們快樂，那將是我最大的幸福，感謝大家長期以來的收看與支持！」官方網站也刊登來自48位聲優與製作人員的留言。

最終回播出後網路上湧現大量不捨的聲音，「真是個完美的最終回」、「能即時追到最終話太好了」、「10年來謝謝你」、「謝謝《我的英雄學院》，謝謝堀越老師，最喜歡這部作品」、推特上「#ヒロアカ ( 我英 ) 」關鍵字於13日晚間登上日本趨勢榜第1名。