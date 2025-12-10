寶可夢30週年「台灣成重要市場」　2026年喜迎3大重磅

記者蘇晟彥／台北報導

寶可夢（舊名：神奇寶貝）在台灣深受各年齡層訓練家喜愛，從最早期的電視動畫、掌機遊戲到2023年才成立的寶可夢中心，每個人心中都有一隻對自己意義特別的「寶可夢」。而寶可夢系列將在2026年 2 月 27日迎來30周年，近日寶可夢公司特別跟媒體分享數據，並預告將在2026年舉辦各類活動慶祝，現在就跟著《ETtoday遊戲雲》的腳步，一起細數這30年的點滴吧！

寶可夢在1996年首次發售，從紅／綠版開始首入大眾視野，最早期僅有151隻寶可夢（舊時又稱神奇寶貝），隨後隨著「寶可夢世界」不斷壯大，到2025年已經有超過1,000隻寶可夢，也從原先的遊戲擴充到電視動畫、電影、卡牌遊戲、遊戲App、周邊商品等多項領域。

如果熟悉寶可夢體系的人，就會知道整個寶可夢體系的運作是分別有Nintendo Co.,Ltd、Creatures Inc. 及 GAME FREAK inc.三間公司，分別負責製造及銷售寶可夢電玩遊戲、開發集換式卡牌遊戲及電玩遊戲開發，包含《寶可夢》系列作品使用CG模型和《寶可夢》系列原案、開發《寶可夢》系列等相關電玩遊戲所組成，再分別獨家授權給The Pokémon Company（寶可夢公司；全球共13間公司、14個營業據點）進行各類型宣傳活動。

而在台灣的發展，大概可以分成幾個階段

1996年～2010年

．1996年2月27日《寶可夢紅／綠》在日本發售

．1996年10月，寶可夢集換式卡牌在日本發售

．1997年4月《寶可夢》電視動畫開播，90年代後期動畫台灣正式開播

．2000年《超夢的逆襲》、《皮卡丘的假期》在台灣同步上市

2010年～2016年

．2006年在台北舉辦「Pokémon The Park」活動

．2010年後在亞洲各地建立品牌

2016年～2019年

．2016年電玩遊戲系列《寶可夢 太陽／月亮》首次追加繁體中文版選項

．同年舉辦「Pokémon Christmas Run Taipei 2016」

．2018年舉辦「Pokémon Go City Safari：台南」

．2019年寶可夢集換式卡牌展開正式的亞洲區在地化（繁體中文）

2020年以後

．亞洲事業總部在The Pokémon Company成立，展開正式業務

．2020年Pokémon Ga-Olé電子遊戲機台正式開機

．2023年Pokémon Center TAIPEI開幕

．同時在當地舉辦各種Pokémon路跑活動

在經過30年的耕耘，寶可夢在台灣人成為家喻戶曉的存在，從實體店面常常爆滿、各類聯名活動也是絡繹不絕，甚至在去年官方舉辦的「紀念球聯盟賽」就超過8,500人報名參戰，《寶可夢傳說 Z-A》上市活動4天也累積超過3萬5000人，更別提現在在台北車站每當道館日來臨總是塞滿抓寶人潮，再再顯示寶可夢系列在台灣人心中的地位。

▼Pokémon Go系列時常與各縣市政府合作，今年將再度在台南舉辦活動。



而為了迎接即將到來的30週年，寶可夢公司也透露2026年幾項大計畫，包含

．首款慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》：遊戲將在2026年3月發售，這款以百變怪為主角，消息曝光後就引起不少網友關注的遊戲勢必會引起巨大關注

．2026年寶可夢世界錦標賽（Pokémon World Championships 2026）：將於美國舊金山舉辦，並同步推出大型延伸活動 Pokémon XP。

．寶可樂園（PokéPark KANTO）開幕：「PokéPark KANTO」是位在讀賣樂園內的寶可夢首座常設設施，地處綠意盎然的關東多摩丘陵。總共超過 600 隻的寶可夢居住在這裡的森林與小鎮之中，預計在2026年2月5日開幕。

此外，當然還有很多令人期待的內容，每年在2月27日都會舉辦「寶可夢日」直播，相信屆時也會有許多令人開心的消息釋出。