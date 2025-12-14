ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》上市後，就傳出遊戲討論度極低、銷量不佳等問題，甚至被同為性質《戰地風雲6》壓住鋒芒。如今官方或許意識到要做出變革，決定宣布一項重大策略轉變，未來不會再出現同個子系列連出兩年的行為，以確保能推出絕對獨特遊戲內容。

▼《黑色行動7》銷量不如預期，官方決定不連推兩年相同系列。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》官網）

▲▼▼《黑色行動7》銷量不如預期，官方決定不連推兩年相同系列。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》官網）

根據官方公告資訊，其中就提到對於《決勝時刻：黑色行動7》是史上規模最大的第一季只是開始，未來將會致力打造有史以來最棒的遊戲體驗，並預計會在下周展開免費試玩活動以及整週的經驗值加倍活動。接著便提到攸關系列未來走向政策，如果追隨《決勝時刻》系列多年玩家就會發現，從2022年《現代戰爭II》接2023年《現代戰爭III》，以及2024年《黑色行動6》又接著2025《黑色行動7》，官方都是採取連續兩年形式來推出該子系列後續，但正式因為這種操作模式，導致遊戲品質下滑，體驗上缺乏創新，從而影響玩家遊玩意願，起初問題還未顯現，一直到此次《決勝時刻：黑色行動7》才尤為明顯。

對此，官方也似乎意識到事情嚴重性，決定鬆綁態度修改此政策方向，未來《現代戰爭系列》、《黑色行動系列》不會搞出連續接著推陳出新的行為，回歸以往間隔推出方式，希望能讓每一年作品體驗都能夠帶來獨一無二體驗。同時透露將會為系列帶來「有意義，而非漸進式」的創新，雖說官方並未明確細節，但也承諾會在「適當時機」分享更多資訊。

另外，關於《決勝時刻：黑色行動7》目前所面臨到的問題，許多玩家其實就點出在多人遊玩體驗方面非常不錯，配對時間快速、遊戲節奏也很緊湊，即便是無SBMM也能有良好連線品質。然而在糟糕劇情模式卻是勸退許多玩家原因，因此後續官方如何著手改進遊戲，是目前遊戲所面臨到最大難題。

